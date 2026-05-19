निसर्गाच्या कुशीत जलक्रीडेचा थरार! अरुणाचल प्रदेशात साकारतंय मेगा टुरिझम प्रोजेक्ट

Aarti Badade

सुबानसिरी नदीचा नवा पुढाकार

अरुणाचल प्रदेशातील सुबानसिरी नदीच्या लोअर पाँडेज परिसराला आता एका निसर्गरम्य आणि आकर्षक पर्यटन केंद्रात रूपांतरित केले जात आहे.

देशातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प

येथील २००० मेगावॅट क्षमतेचा देशातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्णपणे कार्यान्वित होणार आहे.

पर्यावरण पर्यटनाला मिळणार मोठी जोड

या महाकाय जलविद्युत प्रकल्पाच्या विस्तीर्ण जलाशयाचा (Reservoir) वापर आता पर्यावरण पर्यटनासाठी (Eco-Tourism) केला जाणार आहे.

साहसी जलक्रीडा आणि बहुआयामी आकर्षणे

येथे येणाऱ्या पर्यटकांना विस्तीर्ण जलाशयामध्ये आलिशान नदी सफरी, साहसी जलक्रीडा आणि विविध खेळांचा आनंद घेता येईल.

केंद्र सरकार आणि मंत्रालयांची मदत

मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी या पर्यटन क्षेत्राच्या तांत्रिक विकासासाठी आणि मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठिंबा मागितला आहे.

स्थानिक आदिवासी संस्कृती आणि वारसा सफर

या निसर्गरम्य पर्यटन केंद्रामुळे पर्यटकांना अरुणाचल प्रदेशातील स्थानिक आदिवासी संस्कृती आणि त्यांचा वारसा जवळून अनुभवता येईल.

स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी

या नाविन्यपूर्ण योजनेतून स्थानिक नागरिकांसाठी मासेमारी आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून उपजीविकेच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.

दरवर्षी १.५ लाख पर्यटकांचे मोठे आर्थिक उद्दिष्ट

या नव्या पर्यटन क्षेत्रातून दरवर्षी १.५ लाख पर्यटकांचे आगमन आणि २५०० लोकांना थेट रोजगार देण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्याकडून पाहणी

मुख्यमंत्री खांडू यांनी स्वतः ४५ किलोमीटरचा नदीप्रवास करून या पर्यटन क्षेत्राच्या अथांग क्षमतेची प्रत्यक्ष पाहणी केली आहे.

