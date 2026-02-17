केस गळतायत? शरीर देतंय 'या' गंभीर आजाराचा इशारा!

Anushka Tapshalkar

केस गळती

तेल, सीरम किंवा केअर रूटीनपेक्षा कधी कधी केस गळणं हे शरीर देत असलेलं पहिलं इशाराचिन्ह असू शकतं.

Hair Fall

केसांची मुळे अत्यंत संवेदनशील

Dr Debraj Shome यांच्या मते केसांची मुळे पोषण, हार्मोन्स आणि ऑक्सिजनवर अवलंबून असतात. शरीरात ताण आला की सर्वात आधी परिणाम केसांवर दिसतो.

Hair Roots

आयर्नची कमतरता (Iron Deficiency)

अ‍ॅनिमिया नसतानाही आयर्न कमी असेल, तर केस गळू शकतात. विशेषतः महिलांमध्ये फेरिटीन कमी झालं तरी केसांच्या मुळांवर परिणाम होतो.

Iron Deficiency 

थायरॉईड बिघाड (Thyroid Disorder)

हायपोथायरॉईड किंवा हायपरथायरॉईड—दोन्ही अवस्थांमध्ये डोक्यावर सर्वत्र केस पातळ होतात. पुरुष आणि महिलांमध्ये समान परिणाम दिसतो.

Thyroid

ऑटोइम्यून आजारांचा संकेत

Alopecia Areata मध्ये गोल-गोल टक्कल पडतं. हा त्रास लुपस, विटिलिगो किंवा हाशिमोटो थायरॉईडायटिससारख्या आजारांशी जोडलेला असू शकतो.

Autoimmune Diseases

हृदय आरोग्याशीही केसांचा संबंध!

पुरुषांमध्ये लवकर टक्कल पडणं हे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उच्च रक्तदाब, कोलेस्टेरॉल यांसारख्या हृदयविकारांचा संकेत ठरू शकतो.

Hair Fall Problem in Male

केस ‘उशिरा’ प्रतिक्रिया देतात

आज केस गळतायत, पण कारण 2–3 महिने आधीचं असू शकतं—आजारी पडणं, वजन घटणं, ताण, औषधं किंवा भावनिक धक्का. त्यामुळे योग्य तपासणी अत्यंत गरजेची.

Hair Late Response 

