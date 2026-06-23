वारंवार जुलाब आणि पोटफुगीचा त्रास? 'हे' नैसर्गिक उपाय ठरू शकतात फायदेशीर

Aarti Badade
दह्यामध्ये असणारे 'गुड बॅक्टेरिया' जुलाब होण्यास कारणीभूत असलेल्या वाईट जीवाणूंशी लढून पचनसंस्था झटपट सुधारतात.
acidity remedies
Sakal
जुलाबामुळे शरीरातील पाणी वेगाने कमी होते, अशा वेळी नारळाचे पाणी शरीराला हायड्रेट ठेवून पोटाची जळजळ शांत करते.
acidity remedies
Sakal
केळ्यातील पेक्टिन आतड्यांमधील द्रव शोषून जुलाब थांबवते, तर पोटॅशियम शरीरातून कमी झालेल्या आवश्यक घटकांची भरपाई करते.
acidity remedies
Sakal
दिवसातून ३ ते ४ वेळा जिऱ्याचे पाणी उकळून गाळून पिल्याने आतड्यातील हानिकारक जीवाणू मरतात आणि पोटाला आराम मिळतो.
acidity remedies
Sakal
कोमट पाण्यात अर्धा चमचा हळद मिसळून पिल्याने त्यातील प्रतिजैविक गुणधर्म जुलाब, पोटदुखी आणि पोटाचा संसर्ग मुळापासून नष्ट करतात.
acidity remedies
Sakal
भिजवलेल्या मेथीच्या दाण्यांची बारीक पेस्ट पाण्यात मिसळून पिल्याने त्यातील नैसर्गिक 'म्युसिलेज' (चिकट पदार्थ) जुलाब रोखण्यास मदत करतो.
acidity remedies
Sakal
कोमट पाण्यात पुदिन्याचा रस, लिंबू आणि मध यांचे मिश्रण दिवसातून दोनदा पिण्यामुळे पोट फुगणे व ॲसिडीटीचा त्रास लगेच कमी होतो.
acidity remedies
Sakal
Jamun Honey a Better Choice for Diabetes
Sakal