पित्ताचा त्रास वाढतोय? शेंगदाण्यासोबत 'हे' 3 पदार्थ खाणे टाळा!

Aarti Badade

पित्ताचा त्रास आहे?

जर तुम्हाला वारंवार अॅसिडिटी, छातीत जळजळ किंवा पित्ताचा त्रास होत असेल, तर काही पदार्थ एकत्र खाणे टाळणे फायदेशीर ठरू शकते.

Never Eat Foods Suffering from Acidity

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Sakal

तिखट आणि मसालेदार पदार्थ

शेंगदाण्यांसोबत जास्त तिखट, लाल मिरची किंवा गरम मसाले असलेले पदार्थ खाल्ल्यास पित्त वाढू शकते आणि जळजळ जाणवू शकते.

Never Eat Foods Suffering from Acidity

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Sakal

आंबट फळे

संत्री, लिंबू, मोसंबी, अननस यांसारखी आंबट फळे शेंगदाण्यांसोबत खाल्ल्यास काही लोकांमध्ये अॅसिडिटीचा त्रास वाढू शकतो.

Never Eat Foods Suffering from Acidity

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Sakal

चहा आणि कॉफी

शेंगदाणे खाल्ल्यानंतर लगेच चहा किंवा कॉफी घेतल्यास कॅफिनमुळे पोटातील आम्ल वाढून पित्ताचा त्रास वाढण्याची शक्यता असते.

Never Eat Foods Suffering from Acidity

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Sakal

पित्त कमी ठेवण्यासाठी काय खाल?

ताक, काकडी, नारळपाणी, केळी, तांदळाची पेज आणि हिरव्या भाज्या यांचा आहारात समावेश केल्यास शरीराला थंडावा मिळू शकतो.

Never Eat Foods Suffering from Acidity

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Sakal

शेंगदाणे पूर्णपणे टाळायचे का?

नाही. शेंगदाणे हे प्रथिने आणि हेल्दी फॅट्सचा चांगला स्रोत आहेत. मात्र, पित्ताचा त्रास असल्यास त्यांचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करणे योग्य ठरते.

Never Eat Foods Suffering from Acidity

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Sakal

आहारात घ्या ही काळजी

वेळेवर जेवण करा,खूप तेलकट आणि तिखट पदार्थ टाळा,पुरेसे पाणी प्या,उपाशी राहणे टाळा

Never Eat Foods Suffering from Acidity

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Sakal

महत्त्वाची सूचना

प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी असते. जर पित्त, अॅसिडिटी किंवा छातीत जळजळ वारंवार होत असेल, तर योग्य निदान आणि आहारासाठी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Never Eat Foods Suffering from Acidity

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Sakal

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Benefits of Boiled Corn

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