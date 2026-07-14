पित्ताचा त्रास वाढतोय? शेंगदाण्यासोबत 'हे' 3 पदार्थ खाणे टाळा!

Aarti Badade
जर तुम्हाला वारंवार अॅसिडिटी, छातीत जळजळ किंवा पित्ताचा त्रास होत असेल, तर काही पदार्थ एकत्र खाणे टाळणे फायदेशीर ठरू शकते.
Never Eat Foods Suffering from Acidity
Sakal
शेंगदाण्यांसोबत जास्त तिखट, लाल मिरची किंवा गरम मसाले असलेले पदार्थ खाल्ल्यास पित्त वाढू शकते आणि जळजळ जाणवू शकते.
Never Eat Foods Suffering from Acidity
Sakal
संत्री, लिंबू, मोसंबी, अननस यांसारखी आंबट फळे शेंगदाण्यांसोबत खाल्ल्यास काही लोकांमध्ये अॅसिडिटीचा त्रास वाढू शकतो.
Never Eat Foods Suffering from Acidity
Sakal
शेंगदाणे खाल्ल्यानंतर लगेच चहा किंवा कॉफी घेतल्यास कॅफिनमुळे पोटातील आम्ल वाढून पित्ताचा त्रास वाढण्याची शक्यता असते.
Never Eat Foods Suffering from Acidity
Sakal
ताक, काकडी, नारळपाणी, केळी, तांदळाची पेज आणि हिरव्या भाज्या यांचा आहारात समावेश केल्यास शरीराला थंडावा मिळू शकतो.
Never Eat Foods Suffering from Acidity
Sakal
नाही. शेंगदाणे हे प्रथिने आणि हेल्दी फॅट्सचा चांगला स्रोत आहेत. मात्र, पित्ताचा त्रास असल्यास त्यांचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करणे योग्य ठरते.
Never Eat Foods Suffering from Acidity
Sakal
वेळेवर जेवण करा,खूप तेलकट आणि तिखट पदार्थ टाळा,पुरेसे पाणी प्या,उपाशी राहणे टाळा
Never Eat Foods Suffering from Acidity
Sakal
प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी असते. जर पित्त, अॅसिडिटी किंवा छातीत जळजळ वारंवार होत असेल, तर योग्य निदान आणि आहारासाठी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Never Eat Foods Suffering from Acidity
Sakal
Benefits of Boiled Corn
sakal