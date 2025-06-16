हातपाय दुखतायेत? हा घरगुती उपाय ठरेल रामबाण!

Aarti Badade

शरीरात सतत थकवा आणि वेदना जाणवत आहेत का?

कधी कंबरेत, तर कधी हातपायात दुखणं, झोप न येणे, थकवा जाणवणे ही अनेकांना जाणवणारी सामान्य समस्या आहे.

Home Remedy to Relieve Body pain | Sakal

फ्लू, ताप

शरीरदुखीचे कारण बरेच वेळा सर्दी, ताप, जास्त वेळ उभं राहणं किंवा शारीरिक हालचाल कमी असणं असू शकतं.

Home Remedy to Relieve Body pain | Sakal

वेदनांपासून आराम देणारा एक घरगुती उपाय

साध्या स्वयंपाकघरात मिळणाऱ्या काही मसाल्यांनी तयार होणारं एक पेय शरीरदुखीवर प्रभावी ठरू शकतं.

Home Remedy to Relieve Body pain | Sakal

दूध, हळद आणि मसाल्यांनी तयार करा औषधी पेय

दूधात दालचिनी, हिरवी वेलची, लवंग आणि हळद टाकून हे पेय तयार केलं जातं, जे अँटीबायोटिकसारखं काम करतं.

Home Remedy to Relieve Body pain | Sakal

हे पेय तयार करण्याची सोपी पद्धत

एका ग्लास दुधात १ दालचिनीचा तुकडा, २ हिरव्या वेलदोड्या, १ लवंग आणि १/४ चमचा हळद घालून उकळा. हवे असल्यास १ चमचा तूपही घालू शकता.

Home Remedy to Relieve Body pain | Sakal

रात्री झोपण्यापूर्वी सेवन केल्याचे फायदे

हे पेय रात्री झोपण्यापूर्वी घेतल्यास चांगली झोप लागते, शरीरातील वेदना कमी होतात आणि त्वचेवर चमक येते.

Home Remedy to Relieve Body pain | Sakal

उपाय सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

हा उपाय सामान्य माहितीवर आधारित आहे. तुम्ही कोणताही उपाय सुरू करण्यापूर्वी वैद्यकीय सल्ला घेणे अत्यावश्यक आहे.

Home Remedy to Relieve Body pain | Sakal

युरीक अ‍ॅसिडचा त्रास होण्याआधीच समजेल; 'या' 7 लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका!

uric acid symptoms | Sakal
येथे क्लिक करा