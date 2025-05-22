झोपेपासून पचनापर्यंत हा पदार्थ करतो घात!

दररोज किती साखर 'विष' ठरू शकते?

अमेरिकन हार्ट असोसिएशननुसार, पुरुषांनी दररोज 9 चमचे (36 ग्रॅम) आणि महिलांनी 6 चमचे (25 ग्रॅम) पेक्षा जास्त साखर खाऊ नये.

सतत गोड खाण्याची इच्छा – धोक्याची घंटा!

जास्त साखर खाल्ल्याने शरीर पुन्हा पुन्हा गोड खाण्याची इच्छा निर्माण करतं – ही लक्षणे साखर-निर्भरतेची सुरुवात असते.

मूड स्विंग्स आणि चिडचिड

रक्तातील साखरेतील बदलांमुळे मूड खराब होतो, चिडचिड वाढते आणि थकवा येतो.

पचन बिघडते – पोटफुगी व गॅस वाढतो

साखर पचनातील चांगल्या बॅक्टेरियांना मारते, त्यामुळे पोट फुगणे, गॅस आणि अपचन सुरू होते.

मुरुमांचा त्रास – जबड्याभोवती विशेषतः!

हार्मोनल असंतुलनामुळे मुरुमं होत असतील, तर साखर खाल्ल्याने हे लक्षणं वाढू शकतात.

झोपेचा त्रास – साखर झोपेवरही परिणाम करते

साखरेमुळे मेलाटोनिन आणि कोर्टिसोल या झोपेच्या हार्मोन्समध्ये गोंधळ होतो, त्यामुळे झोप कमी आणि खंडित होते.

मासिक पाळीपूर्वी लक्षणं अधिक तीव्र होतात

PMS दरम्यान जास्त साखर घेतल्यास मूड स्विंग्स आणि थकवा वाढतो – साखर टाळल्यास लक्षणं कमी होतात.

पोटाभोवती चरबी वाढते

जास्त साखर ही पोटाभोवती चरबी वाढवते. त्यामुळे वजन वाढते आणि इतर आरोग्यधोके निर्माण होतात.

