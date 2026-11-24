Sandeep Shirguppe
उसाच्या रसात नैसर्गिक साखर असल्याने शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळण्यास मदत होते.
उसाच्या रसामध्ये पाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने शरीर हायड्रेट ठेवण्यास मदत होते.
Sugarcane Juice Benefits
esakal
उसाच्या रसातून पोटॅशियम, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि लोह यांसारखी काही खनिजे मिळतात.
Sugarcane Juice Benefits
esakal
उसाच्या रसातील पाणी आणि काही नैसर्गिक घटक पचनक्रियेला मदत करू शकतात. मात्र बद्धकोष्ठतेवरील उपचार म्हणून त्याचा वापर करू नये.
उसाचा रस प्यायल्याने ताजेतवाने वाटते. विशेषतः उन्हाळ्यात शरीरातील द्रवपदार्थांची भरपाई होण्यास मदत होते.
Sugarcane Juice Benefits
esakal
उसाच्या रसामध्ये काही अँटिऑक्सिडंट घटक असतात. हे घटक शरीरातील पेशींचे ऑक्सिडेटिव्ह नुकसान कमी करण्यास मदत करू शकतात.
उष्णतेमुळे किंवा शारीरिक श्रमामुळे थकवा जाणवत असल्यास उसाच्या रसातील पाणी आणि साखरेमुळे तात्पुरता आराम मिळू शकतो.
उसाच्या रसामध्ये अल्प प्रमाणात जीवनसत्त्वे आणि वनस्पतीजन्य घटक असू शकतात.