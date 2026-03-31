'या' लोकांनी चुकूनही पिऊ नये ऊसाचा रस

उन्हाळ्यात ऊसाचा रस पिण्याचा नागरिकांचा कल अधिक असतो. थंडावा मिळण्यासाठी दुपारच्या वेळी अनेकजण ऊसाचा रस पितात.
परंतु तुम्हाला माहिती आहे का? जास्त रस पिणं शरीरासाठी घातक ठरु शकतो. खास करुन 'या' लोकांनी ऊसाचा रस पिणं टाळावं.
मधुमेह ज्या लोकांना आहे त्यांनी शक्यतो ऊसाचा रस पिणं टाळावं. ऊसामध्ये साखरेचं प्रमाण जास्त असतं त्यामुळे शुगर वाढण्याची शक्यता असते.
तसंच ज्या लोकांचं वजन जास्त आहे, त्यांनी ऊसाचा रस पिणं टाळावं. ऊसाचा रसामध्ये साखर जास्त असल्याने वजन वाढण्याची शक्यता असते.
जे व्यक्ती रक्त पातळ करणारे औषध घेतात, त्या लोकांनी शक्यतो ऊसाचा रस पिणं टाळावं.
ज्या लोकांना कोलेस्ट्रॉल जास्त आहे, त्या लोकांनी ऊसाच्या रसाचं सेवन करु नये.
ज्या लोकांना झोपेची समस्या आहे. त्या लोकांनी ऊसाचा रसाचं जास्त सेवन करु नये.
