ऊसाचा रस की नारळ पाणी: सर्वात जास्त हायड्रेशन कोण देतो?

Anushka Tapshalkar
नारळ पाण्यात पोटॅशियम, सोडियम आणि मॅग्नेशियम नैसर्गिकरित्या असतात, ज्यामुळे तो घामामुळे हरवलेली मिनरल्स परत आणतो. ऊसाच्या रसामध्ये काही मिनरल्स असतात, पण संतुलित इलेक्ट्रोलाइट्स नसतात.
ऊसाचा रस नैसर्गिकरित्या जास्त साखर असलेला असतो, जो त्वरित ऊर्जा देतो पण रक्तातील साखरेची पातळी वाढवू शकतो. नारळ पाण्यात कमी साखर असते, ज्यामुळे हलक्या हायड्रेशनसाठी योग्य ठरतो.
ऊसाचा रस जास्त कॅलरी देतो कारण त्यात साखरेचे प्रमाण जास्त असते. नारळ पाणी कमी कॅलरीचे असल्यामुळे दैनंदिन हायड्रेशनसाठी आदर्श आहे.
नारळ पाणी शरीराच्या नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्ससारखे असते, त्यामुळे हायड्रेशन प्रभावी होते. ऊसाचा रस ऊर्जा देतो पण हायड्रेशनसाठी फारसा उपयोगी नाही.
ऊसाच्या रसामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आणि थोडेसे लोह व कॅल्शियम असते. नारळ पाणी पोटॅशियम आणि इतर आवश्यक मिनरल्स देते, जे स्नायूंच्या कार्यासाठी फायदेशीर असतात.
ऊसाचा रस जास्त प्रमाणात घेतल्यास पोट भरलेले वाटू शकते. नारळ पाणी हलके व सौम्य असल्यामुळे पचनासाठी आणि थोड्या निर्जलीकरणासाठी योग्य आहे.
Digestion
ऊसाचा रस ताजा बनवावा लागतो आणि लगेच प्यावा लागतो. नारळ पाणी ताजे किंवा पॅकेज्ड मिळते, त्यामुळे हायड्रेशनसाठी सोयीस्कर आहे.
वर्कआउट, आजार किंवा उष्णतेनंतर हायड्रेशनसाठी नारळ पाणी सर्वोत्तम. त्वरित ऊर्जा हवी असेल तर ऊसाचा रस घेतला जाऊ शकतो.
