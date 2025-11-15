सुगरण पक्ष्याचे आयुष्य किती असते?

सकाळ डिजिटल टीम

वैशिष्टे

सुगरण पक्षी किती वर्ष जगू शकतात आणि त्यांचे वैशिष्टे काय आहेत जाणून घ्या.

नैसर्गिक आयुर्मान

नैसर्गिक अधिवासात (जंगलात) सुगरण पक्ष्याचे सरासरी आयुष्य साधारणपणे २ ते ३ वर्षे असते.

कमी आयुष्य

शिकारी (साप, शिकारी पक्षी), नैसर्गिक आपत्ती (वादळ, पूर) आणि रोगराई यामुळे बहुतांश पक्षी लहान वयातच मरतात, त्यामुळे सरासरी आयुर्मान कमी होते.

नोंदीनुसार

सर्व धोके टाळून जगल्यास, काही नोंदीनुसार सुगरण पक्षी सुमारे ५ ते ८ वर्षांपर्यंत किंवा काही प्रकरणांमध्ये त्याहून अधिक काळही जगू शकतात.

कैदेतील आयुर्मान

जर सुगरण पक्ष्याला सुरक्षित आणि नियंत्रित वातावरणात (उदा. प्राणीसंग्रहालय) ठेवले आणि योग्य आहार व काळजी पुरवली, तर ते १० ते १५ वर्षांपर्यंत जगू शकतात.

प्रजनन चक्र

प्रजनन आणि घरटे बांधण्याच्या कामामुळे पक्ष्याच्या शरीरावर ताण येतो, ज्यामुळे त्याचे आयुष्य काही प्रमाणात कमी होते.

पक्षांची रिंगिंग

पक्ष्यांच्या अभ्यासासाठी त्यांच्या पायात घातलेल्या रिंग्जच्या आधारावरच त्यांच्या कमाल आयुष्याची नोंद केली जाते.

नराचा वाटा

नर पक्षी घरटे बांधून मादीला आकर्षित करतो आणि यशस्वी प्रजननानंतर पुढील प्रजननक्षम होण्यासाठी त्याला दीड वर्षांचा कालावधी लागतो.

समतोल साधणे

सुगरण पक्ष्याच्या आयुष्याचा कालावधी त्याच्या शिकार होण्याची शक्यता आणि नैसर्गिक स्रोतांची उपलब्धता यावर अवलंबून असतो.

