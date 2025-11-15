हिवाळ्यात का खावे पेरू?

Monika Shinde
हिवाळ्यातील थंडी, सर्दी आणि थकवा यामध्ये शरीराला पोषक आहाराची गरज अधिक असते. अशावेळी पेरू खाणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.
पेरूमध्ये व्हिटॅमिन सी मुबलक असते. हे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते आणि सर्दी-खोकल्यापासून नैसर्गिक संरक्षण देते.
पेरूमधील पोटॅशियम आणि फायबर हृदय निरोगी ठेवतात. रक्तदाब नियंत्रित राहतो आणि हृदयरोगाचा धोका कमी होतो.
पेरूचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्याने रक्तातील साखर अचानक वाढत नाही. मधुमेहींसाठी हा सुरक्षित आणि पौष्टिक पर्याय आहे.
फायबरयुक्त पेरू पचन सुधारतो, बद्धकोष्ठता कमी करतो आणि आतडे स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतो. हिवाळ्यात पचनाची समस्या टाळण्यासाठी उत्तम.
पेरू शरीराला नैसर्गिक ऊर्जा पुरवतो. थंड हवेमुळे येणारा थकवा दूर करून दिवसभर ताजेतवाने ठेवतो.
पेरू अँटीऑक्सिडंट्सने भरलेला असल्यामुळे त्वचा निरोगी, चमकदार आणि तजेलदार राहते. हिवाळ्यात त्वचेच्या समस्यांपासून संरक्षण मिळते.