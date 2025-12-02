पालकांसाठी सुवर्णसंधी! 'या' सरकारी योजनेत पैसे गुंतवा आणि मुलीच्या भविष्यासाठी करा 70 लाखांची कमाई!

बाळकृष्ण मधाळे

मुलींच्या भविष्यासाठी सर्वोत्तम योजना

ही योजना तुमच्या मुलीच्या शिक्षणासाठी आणि भविष्यातील लग्नासाठी अत्यंत प्रभावी ठरू शकते आणि यातून तुम्ही तब्बल ₹७० लाखांपर्यंतचा निधी उभारू शकता!

‘सुकन्या समृद्धी’मधून लाखोंचा निधी

सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) ही मुलींसाठी केंद्र सरकारची एक विशेष बचत योजना आहे.

गुंतवणुकीची ₹२५० पासून सुरुवात

पालक आपल्या १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयाच्या मुलीसाठी SSY खाते सहज उघडू शकतात. या योजनेत गुंतवणुकीची सुरुवात फक्त ₹२५० पासून करता येते.

१.५० लाख पर्यंत गुंतवणुकीची परवानगी

खात्यात दरवर्षी जास्तीत जास्त ₹१.५० लाख पर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे. या योजनेत एकूण ₹३ कोटींपर्यंत गुंतवणुकीची क्षमता आहे.

२१ वर्षांनंतर संपूर्ण रक्कम परत मिळणार

१५ वर्षे नियमित गुंतवणूक केल्यानंतर मुलगी २१ वर्षांची झाल्यावर संपूर्ण रक्कम परत मिळते.

आकर्षक आणि स्थिर व्याजदर

योजनेवर सरकारकडून ८.२% असा आकर्षक आणि स्थिर व्याजदर मिळतो. ही योजना पूर्णपणे शून्य जोखीम असलेली आणि सरकारी हमी लाभ देणारी आहे.

व्याजाच्या स्वरूपात किती रक्कम मिळते?

जर दरवर्षी ₹१.५० लाख गुंतवले तर २१ वर्षांनी एकूण ₹६९.२७ लाखांपर्यंतचा निधी तयार होऊ शकतो. यातील सुमारे ₹४६.७७ लाख रक्कम ही फक्त व्याजाच्या स्वरूपात मिळते.

आर्थिक आधार

म्हणूनच, ही योजना तुमच्या मुलीच्या भविष्याकरिता मोठा आणि सुरक्षित आर्थिक आधार निर्माण करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

(टीप: ही माहिती सर्वसाधारण स्रोतांवर आधारित आहे.)

