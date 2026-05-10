उष्णतेत मुलांच्या तब्येतीशी खेळू शकतात ‘हे’ पदार्थ; आजच देणं टाळा!

Anushka Tapshalkar

उन्हाळ्यात मुलांचा आहार

कडक उन्हात चुकीचे पदार्थ मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करू शकतात.

Summer Kids Diet

sakal

अतिथंड पदार्थ टाळा

आईस्क्रीम आणि खूप थंड पदार्थांमुळे सर्दी, खोकला आणि घशाचे संक्रमण होण्याचा धोका वाढतो.

कोल्ड ड्रिंक्स धोकादायक

जास्त साखर असलेल्या कोल्ड ड्रिंक्समुळे शरीर डिहायड्रेट होऊ शकते.

तळलेले आणि मसालेदार पदार्थ

समोसे, भजी, चिप्स किंवा तिखट पदार्थ पचायला जड जातात आणि पोटाचे विकार वाढवू शकतात.

शिळे अन्न, पॅकेज्ड ज्यूसपासून सावध

उन्हाळ्यात अन्न लवकर खराब होते. तसेच पॅकेज्ड ज्यूसमध्ये साखर आणि प्रिझर्व्हेटिव्हज जास्त असतात.

फास्ट फूड आणि गोड पदार्थ कमी

पिझ्झा, बर्गर आणि जास्त गोड पदार्थांमुळे मुलांना योग्य पोषण मिळत नाही आणि सुस्ती येऊ शकते.

आरोग्यदायी पर्याय

टरबूज, काकडी, दही, ताक आणि शहाळ्याचे पाणी मुलांचे शरीर थंड ठेवण्यास मदत करतात.

