त्वचेसाठी करा 'हे' सोपे नाईट रूटीन फॉलो

सकाळ डिजिटल टीम
दिवसा त्वचेची काळजी घेतोच, पण रात्रीही त्वचेची काळजी घेणं तितकं महत्वाचं असतं. रात्रीच्या वेळी त्वचेची काळजी घेतल्याने त्वचेला हानी होण्याची शक्यता कमी होते.
चेहरा साफ करताना साबणाऐवजी फेसवॉश वापरा. हे चेहऱ्याला टवटवीत आणि ताजं ठेवण्यास मदत करते.
चेहऱ्यावर मुरूमं असल्यास, मुरूमांवर बेसनाचं पीठ चोळा. यामुळे त्रास कमी होतो.
रात्री झोपताना किमान एक ग्लास पाणी किंवा लिंबू सरबत प्या. यामुळे झोप चांगली लागते आणि सकाळी ताजगी मिळते.
रात्री झोपताना त्वचेवर खूप क्रिम्स लावू नका. यामुळे त्वचेवर हानी होणार नाही आणि त्वचा शुद्ध राहील.
रात्री त्वचेची योग्य काळजी घेतल्यास, तुम्ही तुमची त्वचा ताजगी आणि निरोगी ठेवू शकता.