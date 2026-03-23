उन्हाळ्यात त्वचा काळवंडलीये? 'या' 5 सवयींनी मिळवा तजेलदारपणा!

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील त्वचेच्या समस्या

कडाक्याच्या उन्हामुळे त्वचा कोरडी पडणे, टॅन होणे आणि चेहरा काळवंडणे अशा समस्या वाढतात; पण योग्य काळजी घेतल्यास त्वचा उजळ राहू शकते.

भरपूर पाणी प्या

त्वचेचा ओलावा (Hydration) टिकवून ठेवण्यासाठी दिवसभरात किमान ८ ते १० ग्लास पाणी पिणे अत्यंत आवश्यक आहे.

चेहरा स्वच्छ धुवा

सकाळी उठल्यावर आणि रात्री झोपण्यापूर्वी नेहमी थंड पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवा, ज्यामुळे चेहऱ्यावरील घाण आणि अतिरिक्त तेल निघून जाईल.

सनस्क्रीनचा वापर

उन्हात बाहेर पडताना सनस्क्रीन लावल्याशिवाय जाऊ नका; हे तुमच्या त्वचेचे घातक अतिनील किरणांपासून (UV Rays) संरक्षण करते.

पालेभाज्या आणि आहार

त्वचेच्या आरोग्यासाठी आहारात पालेभाज्यांचा समावेश करा आणि पिंपल्स टाळण्यासाठी तेलकट तसेच गोड पदार्थ खाणे टाळा.

पुरेशी झोप घ्या

त्वचा तजेलदार आणि फ्रेश दिसण्यासाठी दिवसाला किमान ८ तासांची शांत झोप घेणे शरीरासाठी आणि सौंदर्यासाठी गरजेचे आहे.

नैसर्गिक चमक मिळवा

या सोप्या ५ सवयींचा रोजच्या जीवनशैलीत अवलंब करा आणि या उन्हाळ्यातही आपली त्वचा चमकदार ठेवा.

दारू पिल्यावर लोक झिंगतात का? मेंदूच्या आत नक्की काय घडतं?

Alcohol impact on brain

|

Sakal

येथे क्लिक करा