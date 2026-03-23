उन्हाळ्यात त्वचा काळवंडलीये? 'या' 5 सवयींनी मिळवा तजेलदारपणा!

Aarti Badade
कडाक्याच्या उन्हामुळे त्वचा कोरडी पडणे, टॅन होणे आणि चेहरा काळवंडणे अशा समस्या वाढतात; पण योग्य काळजी घेतल्यास त्वचा उजळ राहू शकते.
Summer skin care tips
Sakal
त्वचेचा ओलावा (Hydration) टिकवून ठेवण्यासाठी दिवसभरात किमान ८ ते १० ग्लास पाणी पिणे अत्यंत आवश्यक आहे.
Summer skin care tips
Sakal
सकाळी उठल्यावर आणि रात्री झोपण्यापूर्वी नेहमी थंड पाण्याने चेहरा स्वच्छ धुवा, ज्यामुळे चेहऱ्यावरील घाण आणि अतिरिक्त तेल निघून जाईल.
Summer skin care tips
Sakal
उन्हात बाहेर पडताना सनस्क्रीन लावल्याशिवाय जाऊ नका; हे तुमच्या त्वचेचे घातक अतिनील किरणांपासून (UV Rays) संरक्षण करते.
Summer skin care tips
Sakal
त्वचेच्या आरोग्यासाठी आहारात पालेभाज्यांचा समावेश करा आणि पिंपल्स टाळण्यासाठी तेलकट तसेच गोड पदार्थ खाणे टाळा.
Summer skin care tips
Sakal
त्वचा तजेलदार आणि फ्रेश दिसण्यासाठी दिवसाला किमान ८ तासांची शांत झोप घेणे शरीरासाठी आणि सौंदर्यासाठी गरजेचे आहे.
Summer skin care tips
Sakal
या सोप्या ५ सवयींचा रोजच्या जीवनशैलीत अवलंब करा आणि या उन्हाळ्यातही आपली त्वचा चमकदार ठेवा.
Summer skin care tips
Sakal
