फक्त एका दिवसासाठी सूर्य नाहीसा झाला तर पृथ्वीचं काय होईल?

Varsha Balhe
कल्पनाही न केलेला अंधार आणि महाप्रलय पृथ्वीवर येऊ शकतो!
८ मिनिटांत पृथ्वी होईल काळोखी सूर्याचा प्रकाश पृथ्वीवर यायला ८ मिनिटे २० सेकंद लागतात. यानंतर संपूर्ण पृथ्वी अंधारात बुडेल.
चंद्रही दिसेनासा होईल! चंद्र स्वतः प्रकाश देत नाही. तो सूर्याच्या प्रकाशामुळेच चमकतो.
तापमान झपाट्याने घसरेल सूर्याच्या उष्णतेशिवाय पृथ्वी थंड होऊ लागेल. २४ तासांत प्रचंड थंडी जाणवेल.
झाडांची अन्ननिर्मिती थांबेल सूर्यप्रकाश नसल्याने Photosynthesis बंद होईल. वनस्पती आणि अन्नसाखळी धोक्यात येईल.
ऑक्सिजन निर्मितीवर परिणाम वनस्पती अन्न आणि ऑक्सिजन तयार करू शकणार नाहीत. जीवसृष्टी संकटात सापडेल.
पृथ्वी अंतराळात भरकटेल सूर्याच्या गुरुत्वाकर्षणामुळेच पृथ्वी कक्षेत फिरते. सूर्य गायब झाल्यावर पृथ्वी सरळ अंतराळात जाईल.
एका दिवसाचा अंधार = महाप्रलय! फक्त २४ तास सूर्य नसला तरी पृथ्वीवरील जीवन पूर्णपणे विस्कळीत होऊ शकते.
