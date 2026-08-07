सूर्याचे अद्भुत हाय-रिझोल्यूशन फोटो समोर; पृष्ठभागावर नेमकं काय दिसलं?

Sandip Kapde
वैज्ञानिकांनी जगातील सर्वात शक्तिशाली सौर दूरबीनच्या मदतीने सूर्याच्या पृष्ठभागाची आतापर्यंतची सर्वाधिक उच्च-रिझोल्यूशन छायाचित्रे आणि व्हिडिओ टिपले आहेत.
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal
या छायाचित्रांमध्ये सूर्याच्या पृष्ठभागावर तयार होणारे विशाल आणि गुंतागुंतीचे भंवर प्रथमच इतक्या स्पष्टपणे दिसून आले आहेत.
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal
सूर्याच्या चुंबकीय क्षेत्रासह अत्यंत उष्ण वायूंच्या सततच्या हालचालीमुळे हे भंवर तयार होत असल्याचे वैज्ञानिकांनी सांगितले.
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal
सूर्याच्या पृष्ठभागावरील या सततच्या हालचालींमधून मोठ्या प्रमाणात चुंबकीय ऊर्जा निर्माण होत असून, ती पुढे शक्तिशाली सौर विस्फोटांना कारणीभूत ठरू शकते.
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal
सौर विस्फोटांमुळे निर्माण होणारे अंतराळातील हवामान पृथ्वीवरील वीजपुरवठा, दळणवळण व्यवस्था आणि नेव्हिगेशन उपग्रहांवर परिणाम करू शकते.
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal
हवाई येथील उंच पर्वतशिखरावर उभारलेल्या इनोए सोलर टेलिस्कोपमुळे सूर्याच्या पृष्ठभागाचे इतके स्पष्ट निरीक्षण करणे शक्य झाले आहे.
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal
वैज्ञानिकांनी सूर्यावरील या नव्या घटनेला ‘केल्विन-हेल्महोल्ट्झ अस्थिरता’ असे नाव दिले असून, ती वेगवेगळ्या गतीने वाहणाऱ्या उष्ण वायूंच्या थरांमुळे निर्माण होते.
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal
या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या छोट्या हालचाली हळूहळू फिरत्या भंवरांमध्ये रूपांतरित होतात, जशी समुद्रातील लहान लहरी मोठ्या लाटांमध्ये बदलतात.
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal
सूर्याच्या पृष्ठभागावर ही घटना प्रत्यक्ष दिसल्यामुळे सूर्याची पृष्ठभागीय रचना आणि तीव्र उष्णतेमागील कारणे समजून घेण्यास मदत होणार आहे.
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal
सूर्याच्या भौतिक प्रक्रियांचा सूक्ष्म स्तरावर अभ्यास झाल्यामुळे भविष्यात अंतराळातील हवामानाचा अधिक अचूक अंदाज वर्तवणे शक्य होऊ शकते.
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal
वैज्ञानिकांच्या मते सूर्य हा मानवासाठी सर्वात जवळचा तारा असून, भौतिकशास्त्रातील अनेक मूलभूत नियम समजून घेण्यासाठी तो एका अद्वितीय प्रयोगशाळेप्रमाणे आहे.
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal
या संशोधनातून मिळालेले निष्कर्ष ‘नेचर’ या प्रतिष्ठित वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रकाशित झाले असून, सूर्याच्या हालचाली समजून घेण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal
Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface
esakal