सूर्याचे अद्भुत हाय-रिझोल्यूशन फोटो समोर; पृष्ठभागावर नेमकं काय दिसलं?

Sandip Kapde

शोध

वैज्ञानिकांनी जगातील सर्वात शक्तिशाली सौर दूरबीनच्या मदतीने सूर्याच्या पृष्ठभागाची आतापर्यंतची सर्वाधिक उच्च-रिझोल्यूशन छायाचित्रे आणि व्हिडिओ टिपले आहेत.

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

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esakal

भंवर

या छायाचित्रांमध्ये सूर्याच्या पृष्ठभागावर तयार होणारे विशाल आणि गुंतागुंतीचे भंवर प्रथमच इतक्या स्पष्टपणे दिसून आले आहेत.

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

|

esakal

चुंबकत्व

सूर्याच्या चुंबकीय क्षेत्रासह अत्यंत उष्ण वायूंच्या सततच्या हालचालीमुळे हे भंवर तयार होत असल्याचे वैज्ञानिकांनी सांगितले.

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

|

esakal

ऊर्जा

सूर्याच्या पृष्ठभागावरील या सततच्या हालचालींमधून मोठ्या प्रमाणात चुंबकीय ऊर्जा निर्माण होत असून, ती पुढे शक्तिशाली सौर विस्फोटांना कारणीभूत ठरू शकते.

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

|

esakal

धोका

सौर विस्फोटांमुळे निर्माण होणारे अंतराळातील हवामान पृथ्वीवरील वीजपुरवठा, दळणवळण व्यवस्था आणि नेव्हिगेशन उपग्रहांवर परिणाम करू शकते.

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

|

esakal

निरीक्षण

हवाई येथील उंच पर्वतशिखरावर उभारलेल्या इनोए सोलर टेलिस्कोपमुळे सूर्याच्या पृष्ठभागाचे इतके स्पष्ट निरीक्षण करणे शक्य झाले आहे.

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

|

esakal

अस्थिरता

वैज्ञानिकांनी सूर्यावरील या नव्या घटनेला ‘केल्विन-हेल्महोल्ट्झ अस्थिरता’ असे नाव दिले असून, ती वेगवेगळ्या गतीने वाहणाऱ्या उष्ण वायूंच्या थरांमुळे निर्माण होते.

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

|

esakal

लहरी

या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या छोट्या हालचाली हळूहळू फिरत्या भंवरांमध्ये रूपांतरित होतात, जशी समुद्रातील लहान लहरी मोठ्या लाटांमध्ये बदलतात.

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

|

esakal

उष्णता

सूर्याच्या पृष्ठभागावर ही घटना प्रत्यक्ष दिसल्यामुळे सूर्याची पृष्ठभागीय रचना आणि तीव्र उष्णतेमागील कारणे समजून घेण्यास मदत होणार आहे.

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

|

esakal

अंदाज

सूर्याच्या भौतिक प्रक्रियांचा सूक्ष्म स्तरावर अभ्यास झाल्यामुळे भविष्यात अंतराळातील हवामानाचा अधिक अचूक अंदाज वर्तवणे शक्य होऊ शकते.

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

|

esakal

प्रयोगशाळा

वैज्ञानिकांच्या मते सूर्य हा मानवासाठी सर्वात जवळचा तारा असून, भौतिकशास्त्रातील अनेक मूलभूत नियम समजून घेण्यासाठी तो एका अद्वितीय प्रयोगशाळेप्रमाणे आहे.

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

|

esakal

महत्त्व

या संशोधनातून मिळालेले निष्कर्ष ‘नेचर’ या प्रतिष्ठित वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रकाशित झाले असून, सूर्याच्या हालचाली समजून घेण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

|

esakal

औरंगजेबाला चकवा देत शिवरायांनी कोणता मार्ग निवडला? २६०० किमींचा थरारक गुप्त प्रवास

Scientists Capture Never-Before-Seen High-Resolution Images of the Sun’s Surface

|

esakal

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