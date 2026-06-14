रविवार राशिभविष्य 14 जून 2026! वाचा 12 राशींचे भविष्य

Aarti Badade
व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल. जुनी येणी वसूल होतील.
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आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
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खर्चाचे प्रमाण वाढेल. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
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महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
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Sakal
प्रॉपर्टीची कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
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Sakal
गुरूकृपा लाभेल. काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल.
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काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल. मानसिक अस्वस्थता जाणवेल.
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दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
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महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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Sakal
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. महत्त्वाच्या गाठीभेटी पार पडतील.
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राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. प्रवास सुखकर होतील.
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एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
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