रविवार अजून स्पेशल करायचाय? मग घरच्या घरी बनवा 'अंडा मसाला'

Apurva Kulkarni
रविवारी सुट्टीचा दिवस असला की काहीतरी चमचमीत खाण्याची इच्छा असते. परंतु अशा सोप्या पद्धतीने एकदा अंडा मसाला नक्की ट्राय करा.
Egg Masala Recipe
सुरुवातीला कढईत तेल गरम करुन त्यात बारीक चिरलेला कांदा लाल होईपर्यंत परतून घ्या.
त्यानंतर त्यात आलं-लसून पेस्ट, टोमॅटो, हळद, तिखट आणि मीठ घालून चांगलं परून घ्या.
त्यानंतर त्यामध्ये उकडलेली अंडी थोडे टोकाला कट मारून मसाल्यात घालून मिक्स करा.
त्यानंतर थोडं पाणी घालून ५ ते ७ मिनिटं चांगलं शिजवून घ्या.
शेवटी थोडा गरम मसाला आणि कोथिंबीर घालून एक वाफ येऊ द्या.
गरमागरम अंडा मसाला, पोळी, भाकरी, भातासोबत सगळ्यांना खायला द्या.
