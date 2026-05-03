ऋतुराजची CSK साठी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या टॉप-३ मध्ये एन्ट्री! पाहा यादीत आणखी कोण

आयपीएल २०२६ मध्ये २ मे रोजी चेन्नई सुपर किंग्सने मुंबई इंडियन्सला चेपॉकमध्ये ८ विकेट्सने पराभूत केले.

मोलाचा वाटा

चेन्नईच्या या विजयात कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने मोलाचा वाटा उचलताना नाबाद अर्धशतक केले.

ऋतुराजचे अर्धशतक

ऋतुराजने ४८ चेंडूत ५ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद ६७ धावा केल्या. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला.

फाफ डू प्लेसिसला टाकले मागे

ऋतुराज या खेळीनंतर आता आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्ससाठी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने फाफ डू प्लेसिसला मागे टाकले आहे.

फाफ डू प्लेसिस

फाफ डू प्लेसिसने चेन्नईसाठी आयपीएलमध्ये ९२ सामने खेळताना २० अर्धशतकांसह २७२१ धावा केल्या आहेत. तो आता या यादीत चौथ्या क्रमांकावर घसरला आहे.

ऋतुराजच्या CSK साठी धावा

आता ऋतुराज तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने ८० सामन्यांत २ शतके आणि २२ अर्धशतकांसह २७४७ धावा केल्या आहेत.

रवींद्र जडेजाचा ५ वा क्रमांक

चेन्नईसाठी २००० धावांचा टप्पा ५ जणांनीच ओलांडला आहे. यात रवींद्र जडेजाही असून तो या यादीत पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्याने १८६ सामन्यांत २१९८ धावा केल्या आहेत.

दुसरा क्रमांक

या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर सुरेश रैना असून त्याने चेन्नईसाठी आयपीएलमध्ये १७६ सामन्यांत १ शतक आणि ३३ अर्धशतकांसह ४६८७ धावा केल्या आहेत.

पहिला क्रमांक

पहिल्या क्रमांकावर एमएस धोनी असून त्याने चेन्नईसाठी आयपीएलमध्ये २४८ सामन्यांत २२ अर्धशतकांसह ४८६५ धावा केल्या आहेत.

