सुपारी कशी तयार होते?

सकाळ डिजिटल टीम

सुपारी

प्रत्येक पुजेत ज्या सुपारीला मान दिला जातो तिची पुजा केली जाते ती सुपारी नेमकी कशी तयार होते जाणून घ्या.

फळांची काढणी

सर्वप्रथम, झाडाला लागलेले पोफळीचे पूर्ण वाढलेले पण कच्चे (हिरवे) फळ (ज्याला सुपारीचा गोला म्हणतात) योग्य वेळी झाडावरून काढले जाते.

सालांची निवड

काढलेल्या फळांमधून उत्कृष्ट प्रतीचे फळे वेगळे केले जातात. त्यानंतर, त्यांच्यावरील जाड, तंतुमय बाहेरील साल (शिरसाळी) काढली जाते. हे काम यंत्रांद्वारे किंवा हाताने केले जाते.

सुपारीचे दोन प्रकार

सुपारीचे दोन मुख्य प्रकार तयार केले जातात - लाल सुपारी (उकळलेली) आणि पांढरी सुपारी (कच्ची वाळवलेली). प्रक्रिया या टप्प्यावर बदलते.

उकळणे

उकळल्यामुळे सुपारीतील टॅनिन घटक बाहेर पडतात, ज्यामुळे सुपारीला गडद लाल किंवा तपकिरी रंग येतो आणि ती अधिक टिकाऊ होते.

पांढरी सुपारी

पांढरी सुपारी तयार करण्यासाठी, कच्च्या फळाचे साल काढून लगेच आतील बी (सुपारी) बाहेर काढले जाते. ती उकळली जात नाही.

कडकपणा

सुपारी पूर्णपणे कडक होईपर्यंत वाळवली जाते. आर्द्रता 10% पेक्षा कमी झाल्यावर ती साठवण्यासाठी किंवा पुढच्या प्रक्रियेसाठी तयार होते.

तुकडे करणे

वाळलेल्या सुपारीचे आकार, रंग आणि कडकपणा यानुसार वर्गीकरण केले जाते. यानंतर तीचे छोटे-छोटे तुकडे (चूर्ण, पातळ चकत्या-लप्पी) केले जातात किंवा तशीच अख्खी (अक्कल) ठेवली जाते.

अंतिम प्रक्रिया

तयार सुपारीवर मग सुगंध, चवीसाठी प्रक्रिया करून ती पॅकिंगसाठी (Packaging) पाठवली जाते, जिथे ती खाण्यासाठी तयार होते.

