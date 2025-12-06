Gulvel Benefits : रोज एक चमचा ग्लासभर पाण्यातून गुळवेल पावडर घ्या अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe
गुळवेल पावडर खाण्याचे अनेक फायदे आहेत. ज्यामुळे वारंवार होणारे आजार आणि संसर्ग टाळता येतात.
बद्धकोष्ठता, मुरडा (cramps) आणि इतर आतड्यांसंबंधी समस्या कमी करण्यास मदत करते.
डेंग्यूसारख्या तापांवर गुणकारी असून, ताप कमी करण्यास मदत करते.
रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांना फायदा होतो.
शरीरातील ऊर्जा वाढवते आणि अशक्तपणा कमी करते.
कावीळ (jaundice) आणि यकृताच्या इतर समस्यांमध्ये मदत करते.
त्वचेच्या विविध समस्यांवर वापरली जाते.
सांधेदुखी आणि संधिवाताच्या त्रासावर आराम देते.
