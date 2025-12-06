Gulvel Benefits : रोज एक चमचा ग्लासभर पाण्यातून गुळवेल पावडर घ्या अन् पाहा कमाल

Sandeep Shirguppe

गुळवेल पावडर

गुळवेल पावडर खाण्याचे अनेक फायदे आहेत. ज्यामुळे वारंवार होणारे आजार आणि संसर्ग टाळता येतात.

Gulvel Benefits

|

esakal

पचन सुधारते

बद्धकोष्ठता, मुरडा (cramps) आणि इतर आतड्यांसंबंधी समस्या कमी करण्यास मदत करते.

Gulvel Benefits

|

esakal

तापावर प्रभावी

डेंग्यूसारख्या तापांवर गुणकारी असून, ताप कमी करण्यास मदत करते.

Gulvel Benefits

|

esakal

मधुमेहामध्ये उपयुक्त

रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांना फायदा होतो.

Gulvel Benefits

|

esakal

थकवा आणि अशक्तपणा दूर

शरीरातील ऊर्जा वाढवते आणि अशक्तपणा कमी करते.

Gulvel Benefits

|

esakal

यकृतासाठी फायदेशीर

कावीळ (jaundice) आणि यकृताच्या इतर समस्यांमध्ये मदत करते.

Gulvel Benefits

|

esakal

त्वचेसाठी चांगली

त्वचेच्या विविध समस्यांवर वापरली जाते.

Gulvel Benefits

|

esakal

संधिवात (Arthritis)

सांधेदुखी आणि संधिवाताच्या त्रासावर आराम देते.

Gulvel Benefits

|

esakal

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

आणखी पाहा...