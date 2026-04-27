सुपर ओव्हरचा 'किंग' सुनील नरेन!

Pranali Kodre
आयपीएल २०२६ स्पर्धेत पहिली सुपर ओव्हर कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स संघात रंगली, ज्यात कोलकाताने बाजी मारली.
Sunil Narine
सुपर ओव्हरमध्ये सुनील नरेनने पुन्हा एकदा त्याच्या फिरकीची जादू दाखवली.
Sunil Narine
अवघ्या तीन चेंडूत त्याने निकोलस पूरन आणि एडेन मार्करम यांना बाद करत फक्त १ धाव दिली.
Sunil Narine
यामुळे KKR चा विजय सोपा झालाच, पण नरेनने पुन्हा सिद्ध केलं की तो 'सुपर ओव्हरचा किंग' का आहे.
Sunil Narine
२०१४ च्या कॅरेबियन प्रीमियर लीगमध्ये नरेनने गयाना ऍमेझॉन वॉरियर्सकडून खेळताना त्रिनिदाद अँड टोबॅगोविरुद्ध सुपर ओव्हरमध्ये एकही धाव दिली नव्हती (Maiden Super Over).
Sunil Narine
तसं नरेन आणि सुपर ओव्हर हे समीकरण भन्नाटच आहे.
Sunil Narine
त्याने अत्तापर्यंत ५ सुपर ओव्हर टाकल्यात, ज्यात त्यानं फक्त २५ धावा दिल्या असून ६ विकेट्स घेतल्यात. त्याचा इकोनॉमी रेट फक्त ५.७७ इतका आहे.
Sunil Narine
थोडक्यात काय तर नरेन संघात असला आणि सुपर ओव्हर असेल, तर संघाचा विजय जवळपास पक्काच असल्यासारखं आहे.
Sunil Narine
