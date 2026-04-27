सुपर ओव्हरचा 'किंग' सुनील नरेन!

Pranali Kodre

LSG vs KKR

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत पहिली सुपर ओव्हर कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध लखनौ सुपर जायंट्स संघात रंगली, ज्यात कोलकाताने बाजी मारली.

सुनील नरेनच्या फिरकीची जादू

सुपर ओव्हरमध्ये सुनील नरेनने पुन्हा एकदा त्याच्या फिरकीची जादू दाखवली.

तीन चेंडूत दोन विकेट्स

अवघ्या तीन चेंडूत त्याने निकोलस पूरन आणि एडेन मार्करम यांना बाद करत फक्त १ धाव दिली.

सुपर ओव्हरचा किंग

यामुळे KKR चा विजय सोपा झालाच, पण नरेनने पुन्हा सिद्ध केलं की तो 'सुपर ओव्हरचा किंग' का आहे.

Maiden Super Over

२०१४ च्या कॅरेबियन प्रीमियर लीगमध्ये नरेनने गयाना ऍमेझॉन वॉरियर्सकडून खेळताना त्रिनिदाद अँड टोबॅगोविरुद्ध सुपर ओव्हरमध्ये एकही धाव दिली नव्हती (Maiden Super Over).

नरेन आणि सुपर ओव्हर

तसं नरेन आणि सुपर ओव्हर हे समीकरण भन्नाटच आहे.

कामगिरी

त्याने अत्तापर्यंत ५ सुपर ओव्हर टाकल्यात, ज्यात त्यानं फक्त २५ धावा दिल्या असून ६ विकेट्स घेतल्यात. त्याचा इकोनॉमी रेट फक्त ५.७७ इतका आहे.

तर विजय पक्का?

थोडक्यात काय तर नरेन संघात असला आणि सुपर ओव्हर असेल, तर संघाचा विजय जवळपास पक्काच असल्यासारखं आहे.

