कमी वयात मोठी भरारी! १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीची ऐतिहासिक कामगिरी

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत २५ एप्रिल रोजी राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद सामना झाला.
जयपूरला झालेल्या या सामन्यात हैदराबादने ५ विकेट्सने विजय मिळवला, पण या सामन्यात राजस्थानच्या वैभव सूर्यवंशीने शतकी खेळी केली.
त्याने ३६ चेंडूत शतक केले. त्याने ३७ चेंडूत १२ षटकारांसह १०३ धावा केल्या. हे शतक केले, तेव्हा वैभवचं वय १५ वर्षे २९ दिवस होते.
दरम्यान, वैभवचं हे दुसरे आयपीएल शतक आहे, त्याने २०२५ मध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्धही शतक केले होते.
२०२५ मध्ये जेव्हा वैभवने गुजरातविरुद्ध शतक केले होते, तेव्हा त्याचे वय १४ वर्षे ३२ दिवस होते.
त्यामुळे आता आयपीएलमध्ये सर्वात कमी वयात शतके करणाऱ्या भारतीयांच्या यादीत वैभव पहिल्या दोन क्रमांकावर आहे.
या यादीत वैभवनंतर या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर मनिष पांडे आहे. त्याने १९ वर्षे २५३ दिवस वय असताना शतक केले होते.
