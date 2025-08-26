टाइप 2 मधुमेहावर उपाय! हे फायबरयुक्त पदार्थ ठरतील रामबाण

Aarti Badade

टाइप २ मधुमेह

डॉक्टर सांगतात की दररोज फायबरयुक्त अन्न खाल्ल्याने रक्तातील साखर नियंत्रित राहते आणि हृदयही निरोगी राहते.

फायबरचे फायदे

रक्तातील साखरेचे प्रमाण संतुलित ठेवते,कोलेस्टेरॉल कमी करते,पोट बराच वेळ भरलेले ठेवते,जास्त खाण्याची सवय कमी करते.

डाळी (Pulses)

फायबर, प्रथिने आणि लोह भरपूर जेवणानंतर रक्तातील साखर कमी करण्यास मदत होते. मधुमेह असलेल्यांनी दररोज डाळी खाव्यात.

बार्ली (जव)

कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स,बीटा-ग्लुकनमुळे रक्तातील साखर नियंत्रणात,कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास प्रभावी.

रास्पबेरी

फायबरने समृद्ध,इन्सुलिन संवेदनशीलता वाढवते,चयापचय सुधारते.

ब्रोकोली

फायबर आणि सल्फोराफेनयुक्त,रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवते,शरीरातील जळजळ कमी करते.

चिया बिया (Chia Seeds)

जवळजवळ सर्व कार्बोहायड्रेट्स फायबरमधून,रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवतात,हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत

डॉक्टरांचा सल्ला

दररोज या फायबरयुक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करा आणि टाइप २ मधुमेह नियंत्रणात ठेवा.

