बद्धकोष्ठता अन् अपचनाचा त्रास? मग हे 7 सुपरफूड्स नक्की खा!

आजकाल गॅस आणि बद्धकोष्ठतेच्या (Gas and Constipation) समस्या अनेकांना त्रास देत आहेत. पोट फुगणे (Bloating) ही एक सामान्य समस्या बनली आहे.
Sakal
हार्वर्डमध्ये शिक्षण घेतलेले गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट यांनी ७ 'सुपरफूड्स' सांगितले आहेत, जे या समस्यांपासून त्वरित आराम देऊ शकतात.
किवी: फायबर आणि अॅक्टिनिडिन एंझाइमने समृद्ध किवी पोट फुगण्यावर खूप उपयुक्त आहे. बडीशेप: बडीशेप (Fennel) खाणे गॅस आणि बद्धकोष्ठतेसाठी फायदेशीर आहे; ते पचनासाठी उत्कृष्ट आहे.
पेपरमिंट चहा किंवा तेल दोन्ही गॅससाठी उत्तम आहेत. ते आतड्यांच्या स्नायूंना आराम देते आणि पेटके व अडकलेला गॅस कमी करू शकते.
पपईमध्ये असलेले पपेन एंझाइम (Papain Enzyme) पचनसंस्थेला मजबूत करते. पपई अपचन कमी करण्यास आणि आतडे स्वच्छ करण्यास मदत करते.
चिया बियाणे: फायबरने समृद्ध असलेले हे बियाणे मल मऊ करण्यास मदत करतात. (टीप: रक्तदाब आणि मूत्रपिंड रुग्णांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा).
आल्याच्या वापरामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि पोटदुखी व पोट फुगण्यापासून आराम मिळतो.
काकडी: काकडीमुळे डिहायड्रेशन होत नाही आणि त्यातील फायबर अतिरिक्त सोडियम (पोट फुगण्याचे कारण) बाहेर काढण्यास मदत करते. हे ७ पदार्थ दररोज खा आणि तुमच्या पोटाच्या समस्या लगेच दूर करा!
