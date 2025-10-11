बद्धकोष्ठता अन् अपचनाचा त्रास? मग हे 7 सुपरफूड्स नक्की खा!

Aarti Badade

बद्धकोष्ठता आणि गॅसची समस्या

आजकाल गॅस आणि बद्धकोष्ठतेच्या (Gas and Constipation) समस्या अनेकांना त्रास देत आहेत. पोट फुगणे (Bloating) ही एक सामान्य समस्या बनली आहे.

Constipation Relief

|

Sakal

सुपरफूड्स

हार्वर्डमध्ये शिक्षण घेतलेले गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट यांनी ७ 'सुपरफूड्स' सांगितले आहेत, जे या समस्यांपासून त्वरित आराम देऊ शकतात.

Constipation Relief

|

Sakal

किवी आणि बडीशेप

किवी: फायबर आणि अ‍ॅक्टिनिडिन एंझाइमने समृद्ध किवी पोट फुगण्यावर खूप उपयुक्त आहे. बडीशेप: बडीशेप (Fennel) खाणे गॅस आणि बद्धकोष्ठतेसाठी फायदेशीर आहे; ते पचनासाठी उत्कृष्ट आहे.

Constipation Relief

|

Sakal

पुदीना (पेपरमिंट)

पेपरमिंट चहा किंवा तेल दोन्ही गॅससाठी उत्तम आहेत. ते आतड्यांच्या स्नायूंना आराम देते आणि पेटके व अडकलेला गॅस कमी करू शकते.

Constipation Relief

|

Sakal

पपई

पपईमध्ये असलेले पपेन एंझाइम (Papain Enzyme) पचनसंस्थेला मजबूत करते. पपई अपचन कमी करण्यास आणि आतडे स्वच्छ करण्यास मदत करते.

Sakal

चिया बियाणे

चिया बियाणे: फायबरने समृद्ध असलेले हे बियाणे मल मऊ करण्यास मदत करतात. (टीप: रक्तदाब आणि मूत्रपिंड रुग्णांनी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा).

Sakal

आले

आल्याच्या वापरामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि पोटदुखी व पोट फुगण्यापासून आराम मिळतो.

Sakal

काकडी

काकडी: काकडीमुळे डिहायड्रेशन होत नाही आणि त्यातील फायबर अतिरिक्त सोडियम (पोट फुगण्याचे कारण) बाहेर काढण्यास मदत करते. हे ७ पदार्थ दररोज खा आणि तुमच्या पोटाच्या समस्या लगेच दूर करा!

Sakal

फळांबरोबर भिजलेलं अक्रोड खाल्याने कोणते फायदे होतात?

येथे क्लिक करा