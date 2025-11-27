छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील सुप्रीम कोर्ट, कोण होतं सरन्यायाधीश?

Sandip Kapde

व्यवस्था –

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील न्यायव्यवस्था अत्यंत शिस्तबद्ध आणि सुदृढ होती.

महत्त्व –

त्या काळात न्यायदानासाठी न्यायाधीशांना विशेष महत्त्व दिले जात असे.

जबाबदारी –

न्यायाधीशांची मुख्य जबाबदारी न्यायनिवाड्यांवर अंतिम संमती देणे होती.

सुनावणी –

फौजदारी आणि दिवाणी खटल्यांची सुनावणी न्यायाधीश स्वतः पाहत असत.

अर्ज –

गावपातळीवरील निवाडा मान्य नसेल तर रयतेला राजदरबारात अर्ज करण्याचा अधिकार होता.

मान्यता –

न्यायाधीशांनी घेतलेल्या निर्णयांवर छत्रपतींची मान्यता ही राज्यकारभाराचा महत्त्वाचा भाग होती.

हक्क –

जमिनींचे हक्क, वारसाहक्क आणि ग्रामप्रमुखांच्या अधिकारांवरील वाद न्यायाधीशांच्या सहीने निकाली निघत.

निपक्षपात –

रयतेच्या समस्यांवर न्यायाधीशांना निपक्षपाती आणि कठोर निर्णय घेणे आवश्यक होते.

आदर्श –

शिवकालीन न्यायव्यवस्था न्याय, समता आणि पारदर्शकतेचा आदर्श मानली जाते.

तपासणी –

राज्यातील अन्यायाच्या घटनांची तपासणी करून त्याचा अहवाल छत्रपतींना देणे ही जबाबदारी न्यायाधीशांवर होती.

नेमणूक –

राज्यातील न्यायनिवाड्यासाठी शिवाजी महाराजांनी निराजी रावजी यांची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली होती.

इंग्रजांनी शिवरायांना कोणती औषधे पाठवली होती… काय होती किंमत?

Shivaji Maharaj | esakal
येथे क्लिक करा