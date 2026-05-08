सुरमई की कोळंबी? आरोग्यासाठी सर्वात जास्त फायदेशीर काय?

Aarti Badade

दोन लोकप्रिय सी-फूडची तुलना

सुरमई आणि कोळंबी दोन्ही पौष्टिक असले तरी, तुमच्या आरोग्यविषयक ध्येयानुसार त्यांचे फायदे वेगवेगळे ठरतात.

हृदयाच्या आरोग्यासाठी सुरमई सर्वोत्तम

सुरमईमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिडस् भरपूर असल्याने ते वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करते.

वजन कमी करण्यासाठी कोळंबी फायदेशीर

कोळंबीमध्ये कॅलरीज खूप कमी आणि प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे वजन कमी करणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम आहार आहे.

सुरमईमुळे मेंदू आणि हाडे होतात मजबूत

सुरमईमधील व्हिटॅमिन D मुळे हाडे मजबूत होतात, तर त्यातील पोषक घटक स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.

त्वचा आणि केसांसाठी कोळंबीचे महत्त्व

कोळंबीमध्ये असलेल्या सेलेनियम, आयोडिन आणि व्हिटॅमिन B12 मुळे त्वचा, केस आणि नखे यांचे आरोग्य सुधारते.

अल्झायमर आणि विसरभोळेपणावर नियंत्रण

कोळंबीमधील विशिष्ट फॅटी ॲसिडस् विसरभोळेपणा रोखण्यास आणि मेंदूची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.

तुमच्या गरजेनुसार निवडा योग्य पर्याय

हृदयासाठी सुरमई आणि फिट राहण्यासाठी कोळंबी उत्तम असून, आठवड्यातून १-२ वेळा यांचा आहारात समावेश करणे फायदेशीर आहे.

