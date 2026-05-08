सुरमई की कोळंबी? आरोग्यासाठी सर्वात जास्त फायदेशीर काय?

Aarti Badade
सुरमई आणि कोळंबी दोन्ही पौष्टिक असले तरी, तुमच्या आरोग्यविषयक ध्येयानुसार त्यांचे फायदे वेगवेगळे ठरतात.
Surmai vs Kolambi benefits
Sakal
सुरमईमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिडस् भरपूर असल्याने ते वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास आणि हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करते.
कोळंबीमध्ये कॅलरीज खूप कमी आणि प्रथिनांचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे वजन कमी करणाऱ्यांसाठी हा एक उत्तम आहार आहे.
सुरमईमधील व्हिटॅमिन D मुळे हाडे मजबूत होतात, तर त्यातील पोषक घटक स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
कोळंबीमध्ये असलेल्या सेलेनियम, आयोडिन आणि व्हिटॅमिन B12 मुळे त्वचा, केस आणि नखे यांचे आरोग्य सुधारते.
कोळंबीमधील विशिष्ट फॅटी ॲसिडस् विसरभोळेपणा रोखण्यास आणि मेंदूची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.
हृदयासाठी सुरमई आणि फिट राहण्यासाठी कोळंबी उत्तम असून, आठवड्यातून १-२ वेळा यांचा आहारात समावेश करणे फायदेशीर आहे.
