400+ कॅलरीज बर्न करतात 'सूर्यनमस्कार'! जाणून घ्या 'हे' 6 फायदे!

Aarti Badade

कॅलरीज बर्न करण्याचा उत्तम मार्ग

सूर्यनमस्काराच्या अवघ्या एका फेरीत (१२ आसने) साधारणपणे १३ ते १५ कॅलरीज बर्न होतात; तर वेगाने केल्यास एका तासात सुमारे ४०० पेक्षा जास्त कॅलरीज बर्न होऊ शकतात.

Surya Namaskar Calories Burned

|

Sakal

वजन नियंत्रणासाठी बेस्ट वर्कआउट

सूर्यनमस्कार हा संपूर्ण शरीराचा एक उत्कृष्ट व्यायाम (Full-body workout) आहे. नियमित सूर्यनमस्कार केल्याने शरीरावरील अतिरिक्त चरबी वेगाने कमी होते आणि वजन नियंत्रणात राहते.

Surya Namaskar Calories Burned

|

Sakal

पचनक्रिया आणि बद्धकोष्ठता होते दूर

सूर्यनमस्काराच्या विविध आसनांमुळे पोटाच्या स्नायूंवर आणि अंतर्गत अवयवांवर चांगला ताण येतो. यामुळे पचनसंस्थेचे कार्य सुधारून बद्धकोष्ठतेची (Constipation) समस्या दूर होते.

Surya Namaskar Calories Burned

|

Sakal

शरीराची लवचिकता वाढते

याच्या नियमित सरावाने पाठ, मान, हात आणि पायांच्या स्नायूंचा उत्तम व्यायाम होतो. पाठीच्या कण्याची लवचिकता वाढल्यामुळे शरीराची ठेवण सुडौल आणि आकर्षक बनते.

Surya Namaskar Calories Burned

|

Sakal

उत्तम रक्ताभिसरण आणि त्वचेवर तेज

सकाळी रिकाम्या पोटी सूर्यनमस्कार केल्याने शरीरातील रक्ताभिसरण (Blood Circulation) वेगाने सुधारते. यामुळे शरीराला दिवसभर ऊर्जा मिळते आणि त्वचेवर एक नैसर्गिक ग्लो येतो.

Surya Namaskar Calories Burned

|

Sakal

मानसिक आरोग्य सुधारते

आसने करताना श्वासोच्छवासाच्या योग्य पद्धतीमुळे मन शांत होते. यामुळे दैनिक जीवनातील तणाव (Stress) आणि चिंता कमी होऊन कामातील एकाग्रता वाढण्यास मोठी मदत होते.

Surya Namaskar Calories Burned

|

Sakal

हार्मोन्सचे संतुलन

हा योगाभ्यास शरीरातील विविध ग्रंथींना उत्तेजित करतो, ज्यामुळे संप्रेरकांचे म्हणजेच हार्मोन्सचे संतुलन (Hormonal Balance) राखण्यास मदत होते आणि अनेक शारीरिक व्याधी टळतात.

Surya Namaskar Calories Burned

|

Sakal

तूप कढवताना त्यात 'विड्याचं पान' का टाकावं? जाणून घ्या शास्त्र!

Betel Leaf Added While Preparing Ghee

|

Sakal

येथे क्लिक