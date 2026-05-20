तूप कढवताना त्यात 'विड्याचं पान' का टाकावं? जाणून घ्या शास्त्र!

Aarti Badade

तूप बनवण्याची पारंपरिक पद्धत

घरच्या घरी लोण्यापासून शुद्ध साजूक तूप कढवताना त्यात खायचे म्हणजेच 'नागवेलीचे' पान टाकण्याची जुनी पारंपरिक पद्धत आजही पाळली जाते.

Betel Leaf Added While Preparing Ghee

|

Sakal

तुपाला अप्रतिम सुवास आणि दाणेदार टेक्श्चर

तूप कढवताना शेवटी विड्याचे पान टाकल्याने लोण्याचा उग्र वास निघून जातो आणि तुपाला अतिशय सुंदर, खमंग सुवास येऊन ते रवाळ दाणेदार बनते.

तूप वर्षभर अगदी ताजे राहते

नागवेलीच्या पानात असलेल्या नैसर्गिक अँटी-ऑक्सिडंट्समुळे तुपाचे ऑक्सिडायझेशन रोखले जाते, ज्यामुळे तुपाला बुरशी लागत नाही आणि ते दीर्घकाळ टिकते.

तुपाचा आंबट किंवा खवट वास येत नाही

बऱ्याच दिवसांची साय साठवून तूप बनवले तरीही विड्याचे पान तुपातील सर्व खराब वास शोषून घेते आणि तुपाची मूळ चव टिकवून ठेवते.

गॅस आणि अपचनाचा त्रास होतो दूर

नागवेलीच्या पानातील पाचक अर्क तुपात उतरल्यामुळे, या तुपाच्या सेवनाने पचनक्रिया मजबूत होते आणि ॲसिडिटी किंवा गॅसचा त्रास होत नाही.

शरीरातील वाढलेले 'पित्त' शांत होते

साजूक तूप आणि विड्याचे पान एकत्र आल्याने त्याचे पित्तशामक गुणधर्म दुप्पट होतात, जे उन्हाळ्यात शरीरातील अंतर्गत उष्णता कमी करतात.

शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते

नागवेलीच्या पानामधील अँटी-बॅक्टेरियल गुणांमुळे हे साजूक तूप शरीरातील लहान-सहान इन्फेक्शन्स दूर ठेवण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.

तुपातील ओलसरपणा शोषला जातो

लोण्यामध्ये पाण्याचा अंश राहिला असल्यास विड्याचे पान तो ओलसरपणा पूर्णपणे शोषून घेते, ज्यामुळे तूप कढवताना अगदी शुद्ध आणि पाचक बनते.

आयुर्वेदानुसार औषधी गुणधर्मात वाढ

तूप कढवताना विड्याचे पान टाकल्याने तुपाची केवळ चव आणि सुगंधच वाढत नाही, तर त्याचे औषधी आणि आरोग्याचे मूल्य देखील वाढते.

सोपी ट्रिक नक्की वापरा!

तुम्हीही घरच्या घरी साय कढवताना त्यात नागवेलीचे एक पान नक्की टाकून पाहा आणि आरोग्यासोबतच अस्सल दाणेदार तुपाचा आस्वाद घ्या.

