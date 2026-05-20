तूप कढवताना त्यात 'विड्याचं पान' का टाकावं? जाणून घ्या शास्त्र!

Aarti Badade
घरच्या घरी लोण्यापासून शुद्ध साजूक तूप कढवताना त्यात खायचे म्हणजेच 'नागवेलीचे' पान टाकण्याची जुनी पारंपरिक पद्धत आजही पाळली जाते.
तूप कढवताना शेवटी विड्याचे पान टाकल्याने लोण्याचा उग्र वास निघून जातो आणि तुपाला अतिशय सुंदर, खमंग सुवास येऊन ते रवाळ दाणेदार बनते.
नागवेलीच्या पानात असलेल्या नैसर्गिक अँटी-ऑक्सिडंट्समुळे तुपाचे ऑक्सिडायझेशन रोखले जाते, ज्यामुळे तुपाला बुरशी लागत नाही आणि ते दीर्घकाळ टिकते.
बऱ्याच दिवसांची साय साठवून तूप बनवले तरीही विड्याचे पान तुपातील सर्व खराब वास शोषून घेते आणि तुपाची मूळ चव टिकवून ठेवते.
नागवेलीच्या पानातील पाचक अर्क तुपात उतरल्यामुळे, या तुपाच्या सेवनाने पचनक्रिया मजबूत होते आणि ॲसिडिटी किंवा गॅसचा त्रास होत नाही.
साजूक तूप आणि विड्याचे पान एकत्र आल्याने त्याचे पित्तशामक गुणधर्म दुप्पट होतात, जे उन्हाळ्यात शरीरातील अंतर्गत उष्णता कमी करतात.
नागवेलीच्या पानामधील अँटी-बॅक्टेरियल गुणांमुळे हे साजूक तूप शरीरातील लहान-सहान इन्फेक्शन्स दूर ठेवण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.
लोण्यामध्ये पाण्याचा अंश राहिला असल्यास विड्याचे पान तो ओलसरपणा पूर्णपणे शोषून घेते, ज्यामुळे तूप कढवताना अगदी शुद्ध आणि पाचक बनते.
तूप कढवताना विड्याचे पान टाकल्याने तुपाची केवळ चव आणि सुगंधच वाढत नाही, तर त्याचे औषधी आणि आरोग्याचे मूल्य देखील वाढते.
तुम्हीही घरच्या घरी साय कढवताना त्यात नागवेलीचे एक पान नक्की टाकून पाहा आणि आरोग्यासोबतच अस्सल दाणेदार तुपाचा आस्वाद घ्या.
