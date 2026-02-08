सूर्यकुमारने विराट-रोहितला मागे टाकत रचला नवा विक्रम; 'या' यादीत बनला नंबर वन

Pranali Kodre

भारताचा अमेरिकेवर विजय

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताने ७ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर २९ धावांनी विजय मिळवला.

सूर्यकुमार यादवची खेळी

या सामन्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केलेली स्फोटक फलंदाजी भारतासाठी महत्त्वाची ठरली. त्याने ४९ चेंडूतच ८४ धावा ठोकल्या. यात १० चौकार आणि ४ षटकार मारले.

सामनावीर

त्यामुळे सूर्यकुमार यादवला या सामन्यातील सामनावीर म्हणूनही घोषित करण्यात आले. त्यामुळे त्याच्या नावावर दोन विक्रम झाले.

दुसराच कर्णधार

सूर्यकुमार यादव टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सामनावीर पुरस्कार जिंकणारा भारताचा केवळ दुसरा कर्णधार आहे.

कर्णधार रोहित शर्मा 'सामनावीर'

यापूर्वी रोहित शर्माने २०२४ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये कर्णधार असताना ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात सामनावीर पुरस्कार जिंकला होता.

१७ वा सामनावीर

याशिवाय सूर्यकुमारचा आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेट कारकिर्दीतील १७ वा सामनावीर पुरस्कार ठरला.

विराट - रोहितला टाकलं मागे

त्यामुळे सूर्यकुमार भारतासाठी टी२०मध्ये सर्वाधिक सामनावीर पुरस्कार जिंकणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना मागे टाकले आहे.

विराट कोहली

विराट कोहलीने आंतरराष्ट्रीय टी२० कारकि‍र्दीत १६ वेळा सामनावीर पुरस्कार जिंकला आहे.

रोहित शर्मा

रोहित शर्माने १४ वेळा आंतरराष्ट्रीय टी२० कारकि‍र्दीत सामनावीर पुरस्कार जिंकला आहे.

