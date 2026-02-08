वैभव सूर्यवंशी U19 वर्ल्ड कपमध्ये मालिकावीर ठरणारा ६ वा भारतीय; याआधी कोणाला मिळाला पुरस्कार?

Pranali Kodre
भारताच्या युवा संघाने ६ फेब्रुवारी रोजी सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला. या विजयात १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा मोठा वाटा राहिला.
वैभवने अंतिम सामन्यात १९ वर्षांखालील इंग्लंडविरुद्ध ८० चेंडूत १७५ धावांची खेळी केली. तसेच त्याने या स्पर्धेत ७ सामन्यांत ४३९ धावाही केल्या.
त्याच्या या कामगिरीमुळे वैभव सूर्यवंशीला मालिकावीर पुरस्कार मिळाला. तो १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये मालिकावीर पुरस्कार जिंकणारा सहावा भारतीय खेळाडू आहे.
युवराज सिंगने २००० साली सर्वात पहिल्यांदा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये मालिकावीर पुरस्कार जिंकला होता.
शिखर धवनने २००४ साली १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये मालिकावीर पुरस्कार जिंकला होता.
चेतेश्वर पुजाराने २००६ मध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये मालिकावीर पुरस्कार जिंकला होता.
शुभमन गिलने २०१८ मध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये मालिकावीर पुरस्कार जिंकला होता.
यशस्वी जैस्वाल २०२० मध्ये मध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये मालिकावीर पुरस्कार जिंकला होता.
