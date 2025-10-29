सूर्यकुमार यादव 'हिटमॅन'! रोहित शर्माला दिला धक्का, नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Pranali Kodre
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात टी२० मालिकेतील पहिला सामना कॅनबेरा येथे २९ ऑक्टोबर रोजी झाला.
या सामन्यादरम्यान भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने २ षटकार मारताच मोठा विक्रम केला.
सूर्यकुमारने आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १५० षटकार पूर्ण केले आहेत. त्याने ८६ डावात १५० षटकार मारले आहेत.
सूर्यकुमार आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १५० षटकार पूर्ण करणारा जगातील पाचवा फलंदाज आहे.
तसेच सूर्यकुमार आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावात १५० षटकार पूर्ण करणारा एकूण दुसऱ्या क्रमांकाचा, तर कसोटीचा दर्जा असलेल्या संघांमध्ये अव्वल क्रमांकाचा खेळाडू आहे.
सूर्यकुमारपेक्षा कमी डावात संयुक्त अरब अमिराती (UAE) संघाच्या मोहम्मद वासिमने १५० टी२० षटकार मारले होते. त्याने ६६ डावात १५० षटकार पूर्ण केले होते. पण युएई कसोटी क्रिकेट खेळत नाही.
मोहम्मद वासिम आणि सूर्यकुमारनंतर मार्टिन गप्टीलने १०५ डावात, तर जॉस बटलर आणि रोहित शर्मा यांनी प्रत्येकी ११९ डावात १५० टी२० षटकार पूर्ण केले होते.
आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंमध्ये रोहित शर्मा २०५ षटकारांसह अव्वल क्रमांकावर आहे.
रोहितपाठोपाठ आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंमध्ये मुहम्मद वासिम (१८७), मार्टिन गप्टील (१७३), जॉस बटलर (१७२) आणि सूर्यकुमार यादव(१५०) आहेत.
