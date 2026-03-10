T20 WC ट्रॉफीसोबत विश्वविजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे खास फोटोशूट

Pranali Kodre
भारतीय क्रिकेट संघाने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकली.
भारतीय संघाने ८ मार्च रोजी अंतिम सामन्यात अहमदाबादमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध ९६ धावांनी विजय मिळवला.
या विजेतेपदानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे खास फोटोशूट झाले.
त्याचे फोटोशूट ९ मार्च रोजी गांधीनगरजवळ अडालज विहीरजवळ झाले.
सूर्यकुमार यादव मायदेशात टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा जगातील पहिला कर्णधार आहे.
तसेच सूर्यकुमार टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा भारताचा तिसरा कर्णधार आहे.
सूर्यकुमारच्या आधी भारतासाठी एमएस धोनीने २००७ मध्ये आणि रोहित शर्माने २०२४ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप कर्णधार म्हणून जिंकला आहे.
Rohit Sharma
