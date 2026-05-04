भाजपच्या पश्चिम बंगालमधील विजयाचा हुकमी एक्का ! कोण आहेत सुवेंदू अधिकारी?

Yashwant Kshirsagar
पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक कामगिरी केलीय, मात्र भाजपच्या या यशात सुवेंदू अधिकारी यांच्या मोठा वाटा आहे, त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.
सुवेंदू अधिकारी यांचा जन्म एका राजकारणी कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील शिशिर हे अनुभवी नेते असल्याने राजकारणाचे धडे त्यांना लहानपणापासून मिळाले.
सुवेंदू अधिकारी यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात अगदी सामान्य कार्यकर्त्यापासून केली आणि हळूहळू संघटन मजबूत करत मोठा जनाधार तयार केला.
२००७ मधील नंदीग्राम आंदोलनामध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. यामुळे ते राज्यभर चर्चेत आले.
नंदीग्राम आंदोलनानंतर त्यांची ओळख एक आक्रमक आणि जनतेसाठी लढणारा नेता म्हणून निर्माण झाली.
सुरुवातीला ते तृणमूल कॉंग्रेस मध्ये होते आणि ममता बॅनर्जी यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांपैकी एक होते.
त्यांनी २०२० मध्ये टीएमसी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला, ज्यामुळे बंगालच्या राजकारणात मोठा बदल झाला.
२०२१ च्या निवडणुकीत त्यांनी नंदीग्राममधून थेट ममता बॅनर्जी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली.
या अटीतटीच्या लढतीत सुवेंदू अधिकारी विजयी झाले आणि राज्यात भाजपचा प्रमुख चेहरा बनले.
महत्त्वाचे पद असूनही ते साधे आणि जमिनीशी जोडलेले जीवन जगतात. त्यांच्या प्रतिमेत दिखावा नाही.
निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांची संपत्ती सुमारे ८० लाख रुपये आहे, जी इतर नेत्यांच्या तुलनेत खूपच कमी मानली जाते.
