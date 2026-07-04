स्वामी विवेकानंदांची 'ही' पुस्तके आयुष्य बदलू शकतात! जाणून घ्या त्यांच्या गाजलेल्या पुस्तकांविषयी...

सकाळ डिजिटल टीम

स्वामी विवेकानंदांची अमूल्य ग्रंथसंपदा

स्वामी विवेकानंदांनी आपल्या विचारांद्वारे जगभर भारतीय अध्यात्माचा प्रसार केला. त्यांच्या ग्रंथांमधून जीवन, अध्यात्म आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाचे मार्गदर्शन मिळते.

Swami Vivekananda's Timeless Literary Legacy

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कर्मयोग (Karma Yoga)

कर्म करताना निःस्वार्थ भाव ठेवणे आणि कर्तव्यालाच ईश्वरसेवा मानणे, हा 'कर्मयोग' या पुस्तकाचा मुख्य संदेश आहे.

Karma Yoga

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राजयोग (Raja Yoga)

'राजयोग' या ग्रंथात मनावर नियंत्रण, ध्यान आणि योगाच्या माध्यमातून आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग समजावून सांगितला आहे.

Raja Yoga

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ज्ञानयोग (Jnana Yoga)

'ज्ञानयोग' मध्ये आत्मज्ञान, सत्याचा शोध आणि मुक्तीचा मार्ग यावर विवेकानंदांनी सखोल विचार मांडले आहेत.

Jnana Yoga

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भक्तियोग (Bhakti Yoga)

ईश्वरावरील निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा आणि भक्ती यांचे महत्त्व 'भक्तियोग' या पुस्तकातून स्पष्ट केले आहे. खऱ्या भक्तीमुळे मन शुद्ध होते,अंतर्मनाला शांती मिळते, असे या ग्रंथात सांगितले आहे.

Bhakti Yoga

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कोलंबो ते अल्मोडा (Lectures from Colombo to Almora)

भारतात परतल्यानंतर दिलेल्या प्रेरणादायी व्याख्यानांचा हा संग्रह असून राष्ट्रप्रेम, संस्कृती आणि आत्मविश्वासाचा संदेश यातून मिळतो.

Lectures from Colombo to Almora

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वेदांत तत्त्वज्ञान (Vedanta Philosophy)

हार्वर्ड विद्यापीठातील प्रसिद्ध व्याख्यानावर आधारित हा ग्रंथ वेदांताचे सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण करतो. या व्याख्यानानंतर विवेकानंदांना हार्वर्डकडून प्राध्यापकपदाची ऑफरही मिळाली होती.

Vedanta Philosophy

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इन्स्पायर्ड टॉक्स (Inspired Talks)

शिष्यांना दिलेल्या मार्गदर्शनपर विचारांचा हा संग्रह आहे. आजही आत्मविकास, अध्यात्म आणि सकारात्मक जीवनासाठी हा ग्रंथ प्रेरणादायी मानला जातो. स्वामी विवेकानंदांचे विचार आजच्या पिढीलाही ध्येय, आत्मविश्वास आणि सकारात्मकतेची प्रेरणा देतात.

Inspired Talks

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International Plastic-Free Day

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