हंस आणि बदक यात काय फरक असतो?

Varsha Balhe
हंस आणि बदक हे दोन्ही पाण्याजवळ दिसणारे पक्षी आहेत. त्यामुळे अनेकदा त्यांना पाहून दोघांमध्ये नेमका काय फरक आहे, असा प्रश्न पडतो. पण आकारापासून ते आवाज आणि खाण्याच्या सवयींपर्यंत दोघांमध्ये बरेच फरक आहेत.
SWAN VS DUCK 5 KEY DIFFERENCES
esakal
बदक आकाराने तुलनेने लहान आणि गोलसर दिसतं. हंस मात्र बदकापेक्षा मोठा आणि जड असतो. त्यामुळे लांबून पाहिलं तरी हंसाची उंची आणि शरीराचा आकार लगेच लक्षात येतो.
SWAN VS DUCK 5 KEY DIFFERENCES
esakal
बदकाची मान आखूड असते. हंसाची मान मात्र लांब आणि उंच असते. हंसाची लांब मान हा त्याची ओळख पटवणारा महत्त्वाचा फरक आहे.
SWAN VS DUCK 5 KEY DIFFERENCES
esakal
बदकाची चोच रुंद आणि सपाट असते. हंसाची चोच तुलनेने लहान आणि वेगळ्या आकाराची दिसते. दोघांच्या चोची त्यांच्या खाण्याच्या पद्धतीनुसार तयार झालेल्या असतात.
SWAN VS DUCK 5 KEY DIFFERENCES
esakal
बदक पाण्यात किंवा चिखलात अन्न शोधतं. ते वनस्पतींसोबत छोटे कीटक आणि इतर छोटे जीवही खाऊ शकतं. हंस मात्र प्रामुख्याने गवत आणि इतर वनस्पती खातो.
SWAN VS DUCK 5 KEY DIFFERENCES
esakal
बदकाचा आवाज म्हटलं की अनेकांना लगेच 'क्वाक-क्वाक' आठवतं. हंसाचा आवाज मात्र वेगळा असतो. तो साधारणपणे कर्कश किंवा हॉंकिंगसारखा आवाज काढतो.
SWAN VS DUCK 5 KEY DIFFERENCES
esakal
बदकं पाण्यात पोहताना जास्त दिसतात. हंसही पाण्यात पोहतो, पण तो जमिनीवर गवत खाताना किंवा फिरतानाही दिसतो.
SWAN VS DUCK 5 KEY DIFFERENCES
esakal
हंसांच्या अनेक प्रजातींमध्ये नर आणि मादी दीर्घकाळ एकत्र राहतात आणि पिल्लांची काळजी दोघेही घेतात. बदकांमध्ये मात्र प्रजाती आणि परिस्थितीनुसार जोडीदाराची पद्धत वेगळी असू शकते.
SWAN VS DUCK 5 KEY DIFFERENCES
esakal
सोपं सांगायचं तर लहान आकार आणि आखूड मान दिसली तर बदक, तर मोठं शरीर आणि लांब मान दिसली तर हंस अशी प्राथमिक ओळख करता येते. चोच, आवाज आणि शरीराची ठेवण पाहिल्यास हा फरक आणखी सहज लक्षात येतो.
SWAN VS DUCK 5 KEY DIFFERENCES
esakal
TIGER VS LEOPARD
esakal