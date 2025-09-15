'या' देशात भिकाऱ्यांना भीक मागण्यासाठी काढावे लागते लायसन्स

Yashwant Kshirsagar

भीक मागण्याचे कारण

जगभरात अनेक देशांत लोकांना शिक्षणाअभावी भीक मागावी लागते.

लायसन्स

पण तुम्हाला माहिती आहे का असा एक देश आहे जिथे लोकांना भीक मागण्यासाठी परवाना घ्यावा लागतो. चला जाणून घेऊया या देशाबद्दल.

स्वीडन

स्वीडन हा युरोपमधील एक देश आहे, जिथे एस्किलस्टुना हे एक ठिकाण आहे.

नियम

हा नियम २०१९ मध्ये स्वीडनमध्ये लागू करण्यात आला होता आणि त्याबद्दल बराच वाद झाला होता.

सरकारची परवानगी

एस्किलस्टुनामध्ये भीक मागण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.

शुल्क

इतकेच नाही तर येथे भीक मागण्यासाठी अधिकृत परवाना दिला जातो. ज्यासाठी एक निश्चित शुल्क भरावे लागते.

अर्ज

परवाना मिळविण्यासाठी, भिकाऱ्यांना स्थानिक प्रशासनाकडून (स्थानिक नगरपालिका) परवान्यासाठी अर्ज करावा लागतो.

स्वीडिश क्रोना

ज्यासाठी त्यांना सुमारे २५० स्वीडिश क्रोना शुल्क भरावे लागते.

वैधता

हा परवाना तीन महिन्यांसाठी वैध असतो, त्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करावे लागते.

