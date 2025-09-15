'या' देशात भिकाऱ्यांना भीक मागण्यासाठी काढावे लागते लायसन्स

Yashwant Kshirsagar
जगभरात अनेक देशांत लोकांना शिक्षणाअभावी भीक मागावी लागते.
पण तुम्हाला माहिती आहे का असा एक देश आहे जिथे लोकांना भीक मागण्यासाठी परवाना घ्यावा लागतो. चला जाणून घेऊया या देशाबद्दल.
स्वीडन हा युरोपमधील एक देश आहे, जिथे एस्किलस्टुना हे एक ठिकाण आहे.
हा नियम २०१९ मध्ये स्वीडनमध्ये लागू करण्यात आला होता आणि त्याबद्दल बराच वाद झाला होता.
एस्किलस्टुनामध्ये भीक मागण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते.
इतकेच नाही तर येथे भीक मागण्यासाठी अधिकृत परवाना दिला जातो. ज्यासाठी एक निश्चित शुल्क भरावे लागते.
परवाना मिळविण्यासाठी, भिकाऱ्यांना स्थानिक प्रशासनाकडून (स्थानिक नगरपालिका) परवान्यासाठी अर्ज करावा लागतो.
ज्यासाठी त्यांना सुमारे २५० स्वीडिश क्रोना शुल्क भरावे लागते.
हा परवाना तीन महिन्यांसाठी वैध असतो, त्यानंतर त्याचे नूतनीकरण करावे लागते.
