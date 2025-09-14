'या' गावात कधीच पडत नाही पाऊस, पाहायला जगभरातून येतात लोक

पाऊस

तुम्ही अशा ठिकाणाबद्दल ऐकले आहे का जिथे कधीच पाऊस पडत नाही?

Al Hutaib village Yemen

आश्चर्य

तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण ते अगदी खरे आहे.

Al Hutaib village Yemen

निसर्गाचा चमत्कार

हे ठिकाण वाळवंटात वसलेले नाही, तर एका टेकडीवर वसलेले आहे.

Al Hutaib village Yemen

येमेन

हे ठिकाण येमेनची राजधानी सानाच्या पश्चिमेला मनाखजवळ आहे, ज्याचे नाव 'अल हुतैब गाव' आहे.

Al Hutaib village Yemen

समुद्रसपाटीपासून उंची

हे गाव समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३ हजार २०० मीटर उंचीवर आहे.

Al Hutaib village Yemen

विचित्र हवामान

या गावातील हवामान देखील खूप विचित्र आहे.

Al Hutaib village Yemen

दोन ऋतू

इथे रात्री आणि सकाळी अत्यंत थंड असते तर दिवसा भयानक उष्णता असते.

Al Hutaib village Yemen

प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ

हे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ बनले आहे. जगातील विविध भागातील लोक येथे भेट देण्यासाठी येतात.

Al Hutaib village Yemen

नयनरम्य दृश्य

हे गाव टेकडीवर वसलेले असल्याने, येथून खाली असलेल्या परिसराचे नयनरम्य दृश्य दिसते.

Al Hutaib village Yemen

