'या' गावात कधीच पडत नाही पाऊस, पाहायला जगभरातून येतात लोक

Yashwant Kshirsagar
तुम्ही अशा ठिकाणाबद्दल ऐकले आहे का जिथे कधीच पाऊस पडत नाही?
तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण ते अगदी खरे आहे.
हे ठिकाण वाळवंटात वसलेले नाही, तर एका टेकडीवर वसलेले आहे.
हे ठिकाण येमेनची राजधानी सानाच्या पश्चिमेला मनाखजवळ आहे, ज्याचे नाव 'अल हुतैब गाव' आहे.
हे गाव समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३ हजार २०० मीटर उंचीवर आहे.
या गावातील हवामान देखील खूप विचित्र आहे.
इथे रात्री आणि सकाळी अत्यंत थंड असते तर दिवसा भयानक उष्णता असते.
हे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थळ बनले आहे. जगातील विविध भागातील लोक येथे भेट देण्यासाठी येतात.
हे गाव टेकडीवर वसलेले असल्याने, येथून खाली असलेल्या परिसराचे नयनरम्य दृश्य दिसते.
