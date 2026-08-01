रताळी की बटाटा? कोणता पर्याय अधिक आरोग्यदायी?

Aarti Badade
रताळ्यामध्ये व्हिटॅमिन A, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. त्यामुळे ते बटाट्यापेक्षा अधिक पौष्टिक मानले जाते.
Sweet Potato or Potato
Sakal
रताळ्यातील बीटा-कॅरोटीन शरीरात व्हिटॅमिन A मध्ये रूपांतरित होते, जे डोळ्यांचे आरोग्य आणि त्वचेची चमक टिकवून ठेवण्यास मदत करते.
Sweet Potato or Potato
Sakal
रताळ्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेने कमी असल्याने रक्तातील साखरेची पातळी हळूहळू वाढते.
Sweet Potato or Potato
Sakal
रताळ्यातील भरपूर फायबर पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी करण्यास उपयुक्त ठरते.
Sweet Potato or Potato
Sakal
बटाट्यामध्ये पोटॅशियम आणि कार्बोहायड्रेट्स भरपूर असतात. त्यामुळे शरीराला झटपट ऊर्जा मिळते.
Sweet Potato or Potato
Sakal
बटाट्यात स्टार्च आणि ग्लायसेमिक इंडेक्स जास्त असल्याने त्याचे अतिसेवन केल्यास वजन वाढणे किंवा रक्तातील साखर वाढण्याची शक्यता असते.
Sweet Potato or Potato
Sakal
वजन नियंत्रण, चांगले पचन आणि अधिक पोषण हवे असल्यास रताळी उत्तम पर्याय ठरू शकते. मात्र, संतुलित प्रमाणात खाल्ल्यास रताळी आणि बटाटा दोन्हीही आरोग्यदायी आहाराचा भाग होऊ शकतात.
Sweet Potato or Potato
Sakal
Control Oily Skin During the Monsoon
sakal