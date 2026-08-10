जगातील सर्वात गोड फळ कोणते? मधुमेहींनी खावे की नाही?

Yashwant Kshirsagar

फळांचा गोडवा

जगातील अनेक फळे त्यांच्या गोडव्यामुळे लोकांना आवडतात. विविध फळांची चव न्यारी आहे

Sweetest Fruit in The World

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esakal

सर्वात गोड फळ

पण तुम्हाला माहिती आहे का जगातील सर्वात गोड फळ कोणते आहे आणि ते मधुमेहींनी खावे का? याबाबत जाणून घेऊया.

Sweetest Fruit in The World

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esakal

अंजीर

अंजीर हे जगातील सर्वात गोड फळ मानले जाते. ते मधुमेहींनी खावे की नाही याबाबत तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.

Sweetest Fruit in The World

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esakal

पोटॅशियम

अंजीरमध्ये पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते.

Sweetest Fruit in The World

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esakal

नैसर्गिक साखर

त्यात नैसर्गिक फ्रक्टोज आणि ग्लुकोजचे प्रमाण उच्च असते.

Sweetest Fruit in The World

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esakal

मधुमेहींसाठी फायदेशीर

मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी अजीर अत्यंत फायदेशीर मानले जाते.

Sweetest Fruit in The World

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esakal

रिकाम्या पोटी खाणे

तसेच, रिकाम्या पोटी अंजीर खाणे विविध आजार दूर ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरते.

Sweetest Fruit in The World

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esakal

ब्लड शुगर लेवल

अंजीरमध्ये अशी काही संयुगे असतात जी रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यास आणि मधुमेहाचे नियंत्रण करण्यास मदत करतात.

Sweetest Fruit in The World

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esakal

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