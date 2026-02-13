रिपोर्टमध्ये ग्रेड 2? फॅटी लिव्हर रिव्हर्स करायचंय? मग हे’ 7 नियम पाळा!

Aarti Badade
जेव्हा यकृताच्या पेशींमध्ये चरबीचे प्रमाण वाढते आणि यकृताला सूज येऊ लागते, तेव्हा त्याला 'फॅटी लिव्हर ग्रेड 2' म्हणतात.
ग्रेड 1 च्या तुलनेत ग्रेड 2 मध्ये चरबी जास्त असते; वेळीच काळजी न घेतल्यास याचे रूपांतर 'लिव्हर सिरोसिस'मध्ये होऊ शकते.
सततचा थकवा, पोटाच्या उजव्या भागात जडपणा किंवा हलकी वेदना आणि भूक न लागणे ही ग्रेड 2 ची प्रमुख लक्षणे आहेत.
वाढलेले वजन हे फॅटी लिव्हरचे मुख्य कारण आहे; त्यामुळे संतुलित आहार आणि व्यायामाद्वारे वजन कमी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
जास्त साखर, तळलेले पदार्थ, फास्ट फूड आणि मैद्याचे पदार्थ खाणे बंद केल्यास लिव्हरमधील चरबी वेगाने कमी होण्यास मदत होते.
चालणे, योगासने किंवा इतर कोणताही व्यायाम केल्याने यकृताची कार्यक्षमता सुधारते आणि अतिरिक्त चरबी जळण्यास मदत होते.
आहारात हिरव्या पालेभाज्या, फळे आणि ओमेगा-३ युक्त पदार्थांचा समावेश करा, तसेच मद्यपानापासून पूर्णपणे दूर राहा.
