अपुरी झोप शरीरासाठी किती धोकादायक ठरू शकते?

Aarti Badade
जर तुम्हाला पुरेशी विश्रांती घेऊनही दिवसभर शरीरात ऊर्जा नसल्यासारखे वाटत असेल, तर हे अपुऱ्या झोपेचे मुख्य लक्षण आहे.
Sleep Deprivation Signs
Sakal
झोप पूर्ण न झाल्यास डोळे लाल होणे, सतत पाणी येणे किंवा डोळ्यांवर प्रचंड जडपणा जाणवणे सुरू होऊ शकते.
झोपेच्या कमतरतेमुळे मेंदूवर ताण येतो, परिणामी लहानसहान गोष्टींवर राग येणे किंवा सतत मूड बदलण्याच्या समस्या उद्भवतात.
झोप अपुरी असल्यास मेंदूची कार्यक्षमता मंदावते, ज्यामुळे काम किंवा अभ्यास करताना लक्ष केंद्रित करणे कठीण जाते.
झोप कमी झाल्यावर शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते, ज्यामुळे भूक वाढते आणि वारंवार काहीतरी खाण्याची इच्छा होते.
सकाळी उठल्यानंतर ताजेतवाने वाटण्याऐवजी डोके जड वाटणे किंवा दिवसभर डोकेदुखी होणे हे निद्रानाशाचे संकेत आहेत.
चेहरा निस्तेज होणे, डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे (Dark Circles) येणे आणि त्वचा थकलेली दिसणे हे झोपेच्या अभावामुळे घडते.
