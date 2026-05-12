अपुरी झोप शरीरासाठी किती धोकादायक ठरू शकते?

Aarti Badade

दिवसभर जाणवणारा सततचा थकवा

जर तुम्हाला पुरेशी विश्रांती घेऊनही दिवसभर शरीरात ऊर्जा नसल्यासारखे वाटत असेल, तर हे अपुऱ्या झोपेचे मुख्य लक्षण आहे.

Sleep Deprivation Signs

|

Sakal

डोळ्यांची जळजळ आणि जडपणा

झोप पूर्ण न झाल्यास डोळे लाल होणे, सतत पाणी येणे किंवा डोळ्यांवर प्रचंड जडपणा जाणवणे सुरू होऊ शकते.

Sleep Deprivation Signs

|

Sakal

स्वभावात होणारी चिडचिड आणि मूड स्विंग्स

झोपेच्या कमतरतेमुळे मेंदूवर ताण येतो, परिणामी लहानसहान गोष्टींवर राग येणे किंवा सतत मूड बदलण्याच्या समस्या उद्भवतात.

Sleep Deprivation Signs

|

Sakal

कामात एकाग्रता कमी होणे

झोप अपुरी असल्यास मेंदूची कार्यक्षमता मंदावते, ज्यामुळे काम किंवा अभ्यास करताना लक्ष केंद्रित करणे कठीण जाते.

Sleep Deprivation Signs

|

Sakal

वारंवार लागणारी भूक आणि हार्मोनल बदल

झोप कमी झाल्यावर शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते, ज्यामुळे भूक वाढते आणि वारंवार काहीतरी खाण्याची इच्छा होते.

Sleep Deprivation Signs

|

Sakal

डोकेदुखी आणि जडपणाची समस्या

सकाळी उठल्यानंतर ताजेतवाने वाटण्याऐवजी डोके जड वाटणे किंवा दिवसभर डोकेदुखी होणे हे निद्रानाशाचे संकेत आहेत.

Sleep Deprivation Signs

|

Sakal

त्वचेवर दिसणारे विपरित परिणाम

चेहरा निस्तेज होणे, डोळ्यांखाली काळी वर्तुळे (Dark Circles) येणे आणि त्वचा थकलेली दिसणे हे झोपेच्या अभावामुळे घडते.

Sleep Deprivation Signs

|

Sakal

हाडांमधून येणारा आवाज दुर्लक्ष करू नका! 'या' आजाराचे असू शकते लक्षण

Weak Bones Warning

|

Sakal

येथे क्लिक करा