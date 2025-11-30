टी-शर्टमधील ‘T’ म्हणजे काय? जाणून घ्या...

Monika Shinde
टी-शर्ट तुमच्या कपाटात नक्कीच आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का, या साध्या टी-शर्टमधील ‘T’ अक्षराचे गुप्त रहस्य काय आहे? चला जाणून घेऊया
टी-शर्टला नाव त्याच्या आकारामुळे मिळाले. जेव्हा शर्ट सपाट पसरवला जातो, तेव्हा त्याचा शरीराचा भाग आणि बाह्या अक्षर T सारखे दिसतात.
मुख्य शरीराचा भाग आणि दोन्ही बाजूंच्या बाह्या एकत्र केल्याने टी-शर्टची ‘T’ आकाराची रूपरेषा तयार होते. त्यामुळेच त्याला टी-शर्ट असे नाव देण्यात आले.
टी-शर्टची रचना अगदी सोप्या प्रकारची असते. शरीर झाकणारा सरळ भाग आणि खांद्याला जोडलेल्या बाह्या यामुळे ‘T’ आकार स्पष्ट होतो.
सुरुवातीला टी-शर्टचा वापर अंतर्वस्त्र म्हणून केला जात असे. 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला नौदल आणि कामगार थंडीपासून संरक्षणासाठी हे शर्ट आतमध्ये घालत.
1980 च्या दशकात अभिनेता मार्लन ब्रँडो आणि जेम्स डीन यांनी चित्रपटांमध्ये टी-शर्ट बाह्य वस्त्र म्हणून परिधान केले.
यामुळे टी-शर्ट फॅशनमध्ये लोकप्रिय झाला. आज टी-शर्ट खेळ, दररोजचे जीवन आणि फॅशन स्टेटमेंट म्हणून सर्वत्र वापरला जातो.