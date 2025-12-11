T20 World Cup मॅचचे तिकीट 100 रुपयांत; बुक करा एका क्लिकवर

Saisimran Ghashi
ICC ने भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त आयोजनाखालील T20 वर्ल्ड कप 2026 च्या तिकीट विक्रीची घोषणा केली आहे.
ही स्पर्धा ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च २०२६ या कालावधीत होणार आहे.
भारतातील काही ठिकाणी तिकीटे १०० रुपयांपासून तर श्रीलंकेत LKR १००० पासून सुरू होतील.
तिकिटांची विक्री भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ६:४५ वाजल्यापासून सुरू होईल.
पहिल्या टप्प्यात २० लाखांहून अधिक तिकीटे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
स्पर्धेची सुरुवात कोलंबोमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड्स सामन्याने होईल, त्यानंतर कोलकात्यात वेस्ट इंडिज विरुद्ध बांगलादेश आणि मुंबईत भारत विरुद्ध अमेरिका असे सामने होतील.
२० संघांना ४ गटांत विभागले जाईल, प्रत्येक गटातील टॉपच्या २ संघ पुढील फेरीसाठी पात्र ठरतील आणि एकूण ५५ सामने खेळवले जातील.
तिकिट बुक करण्यासाठी https://tickets.cricketworldcup.com/explore/c/icc-mens-t20-world-cup-2026 या वेबसाइटला भेट द्या.
ICC MEN'S T20 WORLD CUP 2026 Ticket Booking Link
