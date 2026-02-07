T20 World Cup 2026 : लाईव्ह सामने कुठे आणि कधी पाहता येणार?

Vinod Dengale

सुरुवात कधी?

ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 ला 7 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार असून 8 मार्चपर्यंत स्पर्धा रंगणार आहे.

किती सामने

या मोठ्या स्पर्धेत 20 संघ सहभागी होणार असून तब्बल 55 सामने खेळले जाणार आहेत.

यजमान देश कोणते?

यंदा भारत आणि श्रीलंका संयुक्तपणे या वर्ल्ड कपचे आयोजन करत आहेत.

लाईव्ह कुठे पाहायचा?

भारतामध्ये सामने Star Sports चॅनेलवर टीव्हीवर तर JioHotstar अॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.

वेळ काय?

सकाळी 11 वाजता, दुपारी 3 वाजता आणि रात्री 7 वाजता सामने पाहता येतील.

कोणत्या भाषांमध्ये?

इंग्रजी, हिंदी, तमिळ, तेलुगू, कन्नडसह मराठी आणि इतर प्रादेशिक भाषांमध्येही समालोचनाचा आनंद घेता येईल.

भारतीय स्टेडियम

नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद), एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम (चेन्नई), अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई), ईडन गार्डन्स (कोलकाता) या ठिकाणी भारतात सामने होतील.

श्रीलंकन स्टेडियम

कोलंबोतील के आर. प्रेमदासा स्टेडियम आणि सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC) ग्राउंड या ठिकाणी सामने होतील.

