U-19 World Cup : भारत किती वेळा चॅम्पियन? पूर्ण इतिहास एका क्लिकवर

भारत सर्वात यशस्वी संघ

U-19 वर्ल्डकप इतिहासात भारताने आतापर्यंत तब्बल 5 वेळा ट्रॉफी जिंकली आहे. यंदा पुन्हा फायनलमध्ये दमदार एन्ट्री.

1999 – मोहम्मद कैफ

भारताचा पहिला किताब मोहम्मद कैफच्या नेतृत्वात आला. त्यावेळी भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला पराभूत केले. युवराज सिंह त्यावेळी स्पर्धेचा हीरो ठरला होता.

2008 – विराट कोहली

सध्याचा भारताचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली 2008 मध्ये भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला हरवून दुसरे विजेतेपद पटकावले.

2012 – उन्मुक्त चंद

उन्मुक्त चंदच्या नेतृत्वात बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करत भारताने तिसरा U-19 वर्ल्डकप जिंकला.

2018 – पृथ्वी शॉ

मुंबईचा स्टार खेळाडू पृथ्वी शॉच्या नेतृत्वात 2018 मध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय मिळवत चौथ्यांदा जेतेपद पटकावले!

2022 – यश धुल

यश धुलच्या नेतृत्वाखालील या संघाने इंग्लंडला हरवत भारताने पाचवे विजेतेपद जिंकले आणि पुन्हा एकदा भारताचा दबदबा सिद्ध केला.

आता आयुष म्हात्रेची पाळी!

भारत आधीच 5 वेळा चॅम्पियन. म्हात्रे सहावं विजेतेपद जिंकून इतिहास घडवणार का? सर्वांची नजर फायनलकडे!

