U-19 World Cup : भारत किती वेळा चॅम्पियन? पूर्ण इतिहास एका क्लिकवर

Vinod Dengale
U-19 वर्ल्डकप इतिहासात भारताने आतापर्यंत तब्बल 5 वेळा ट्रॉफी जिंकली आहे. यंदा पुन्हा फायनलमध्ये दमदार एन्ट्री.
भारताचा पहिला किताब मोहम्मद कैफच्या नेतृत्वात आला. त्यावेळी भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात श्रीलंकेला पराभूत केले. युवराज सिंह त्यावेळी स्पर्धेचा हीरो ठरला होता.
सध्याचा भारताचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीच्या नेतृत्वाखाली 2008 मध्ये भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेला हरवून दुसरे विजेतेपद पटकावले.
उन्मुक्त चंदच्या नेतृत्वात बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करत भारताने तिसरा U-19 वर्ल्डकप जिंकला.
मुंबईचा स्टार खेळाडू पृथ्वी शॉच्या नेतृत्वात 2018 मध्ये भारताने ऑस्ट्रेलियावर दणदणीत विजय मिळवत चौथ्यांदा जेतेपद पटकावले!
यश धुलच्या नेतृत्वाखालील या संघाने इंग्लंडला हरवत भारताने पाचवे विजेतेपद जिंकले आणि पुन्हा एकदा भारताचा दबदबा सिद्ध केला.
भारत आधीच 5 वेळा चॅम्पियन. म्हात्रे सहावं विजेतेपद जिंकून इतिहास घडवणार का? सर्वांची नजर फायनलकडे!
