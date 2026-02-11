T20 World Cup मधील सामने कोणत्या ८ स्टेडियमवर होत आहेत?

टी२० वर्ल्ड कप २०२६

भारत आणि श्रीलंका येथे टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च दरम्यान खेळवली जात आहे.

T20 World Cup Trophy

८ स्टेडियम

या स्पर्धेत २० संघ सहभागी झाले असून भारत आणि श्रीलंका या दोन देशातील एकूण ७ शहरातील ८ स्टेडियमवर सामने खेळवले जात आहेत.

T20 World Cup 2026 Venues

७ शहरं

भारतात मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली आणि अहमदाबाद या शहरांमध्ये, तर श्रीलंकेतील कोलंबो आणि कँडी या दोन शहरात सामने होत आहेत.

T20 World Cup 2026 Venues

मुंबई

मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर सामने होत आहेत.

Wankhede Stadium, Mumbai

दिल्ली

दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर सामने होत आहेत.

Arun Jaitley Stadium, Delhi

कोलकाता

कोलकातामधील इडन गार्डन्स स्टेडियमवर सामने होत आहेत.

Eden Gardens, Kolkata

अहमदाबाद

अदमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर सामने होत आहेत.

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

चेन्नई

चेन्नईतील एमए चिदंबरम स्टेडियमवर सामने होत आहेत.

MA Chidambaram Stadium, Chennai

कोलंबो

कोलंबो शहरातील दोन स्टेडियमवर सामने होत असून यात आर प्रेमदासा स्टेडियम आणि सिंहाली स्पोर्ट्स क्लबचा समावेश आहे.

R Premadasa Stadium, Colombo

कँडी

कँडीमधील पाल्लेकेले आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर सामने होत आहेत.

Pallekele Stadium, Kandy

