T-20 World Cup Trophy : 'टी-20 विश्वचषक ट्रॉफी'ची वैशिष्ट्ये!, वजन, उंची, किंमत सगळं काही एका क्लिकवर

Mayur Ratnaparkhe
टी-२० विश्वचषक ट्रॉफी बनवण्यासाठी पाच वेगवेगळ्या धातूंचा वापर करण्यात आला होता.
ट्रॉफी खूपच चमकदार आहे, दूरवरून चांदीची बनलेली दिसते.
आयसीसी पुरुष टी-२० विश्वचषक ट्रॉफी लंडनमधील एका कंपनीने २०२१ बनवली होती.
याच कंपनीने आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप ट्रॉफी (गदा) देखील बनवली होती.
टी-२० विश्वचषक लाँच झाला तेव्हा त्याच्या ट्रॉफीचे वजन अंदाजे १२ किलो होते, परंतु आता त्याचे वजन कमी झाले आहे.
२०२१ पासून, पुरुष टी-२० विश्वचषक ट्रॉफीचे वजन ३.९ किलो आहे.
ट्रॉफीचा बेस चांदीच्या प्लेटने बनलेला आहे आणि उंची ५१ सेमी आहे.
आयसीसी आणि ट्रॉफी बनवणाऱ्या कंपनीने कधीही त्याची किंमत जाहीरपणे जाहीर केलेली नाही.
ट्रॉफी नेहमीच दुबई येथे मुख्यालय असलेल्या आयसीसी कार्यालयात ठेवली जाते.
Sakal