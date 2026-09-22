ताज हॉटेलमध्ये मिळणारी बटलर सेवा नेमकी काय आहे?

संतोष कानडे
ताज हॉटेलमधील बटलर सेवा म्हणजे पाहुण्यांना वैयक्तिक आणि खास पद्धतीने मदत करणारी सेवा होय.
ताज हॉटेलमधील बटलर सेवा म्हणजे पाहुण्यांच्या गरजांकडे वैयक्तिक लक्ष देणारी विशेष हॉस्पिटॅलिटी सेवा आहे.
बटलर पाहुण्यांच्या मुक्कामादरम्यान विविध विनंत्या आणि व्यवस्थांमध्ये मदत करतो.
काही ताज हॉटेल्समध्ये बटलर सेवा २४ तास उपलब्ध असते, तर काही ठिकाणी ती ‘ऑन-कॉल’ असते.
सामान खोलीत व्यवस्थित ठेवणे आणि कपड्यांची निगा राखण्यास मदत करणे यामध्ये बटलरची भूमिका असू शकते.
पाहुण्यांसाठी जेवणाची व्यवस्था किंवा रूममधील डायनिंगशी संबंधित विनंत्यांमध्येही बटलर मदत करू शकतो.
पाहुण्यांच्या विशेष विनंत्या हॉटेलच्या उपलब्ध सुविधांनुसार पूर्ण करण्यासाठी बटलर समन्वय साधतो.
काही सूटमध्ये बटलर सेवा, ताज क्लब लाउंज आणि खास चेक-इनसारख्या सुविधा एकत्र दिल्या जातात.
ताजच्या मते, ही सेवा पाहुण्यांच्या गरजा आधीच समजून घेऊन शांतपणे आणि वैयक्तिक पद्धतीने सेवा देण्यावर भर देते.
त्यामुळे बटलर हा फक्त सामान नेणारा कर्मचारी नसून पाहुण्यांच्या मुक्कामातील विविध सेवांमध्ये समन्वय करणारा प्रशिक्षित कर्मचारी असतो.
थोडक्यात, बटलर सेवेमुळे हॉटेलमधील मुक्काम अधिक वैयक्तिक, सोयीस्कर आणि खास अनुभव देण्यासाठी मदत होते.
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